El Gobierno instó a Chile a solucionar la polémica por el mapa que se adjudica territorio argentino

Argentina nombró al representante ante la Comisión de Conciliación Argentino-Chilena para resolver la controversia en la que Chile se adjudicó 5 mil kilómetros.

El gobierno argentino confirmó que nombró al representante de nuestro país ante la Comisión de Conciliación Argentino-Chilena, establecida en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, como ámbito para la resolución de controversias. Para el caso, volvió a exhortar a la nación trasandina a hacer lo propio para zanjar la polémica por la publicación de un mapa de la Armada de Chile, que incluye a territorios argentinos como parte del vecino país.

"Argentina ya designó a su representante, el doctor (especialista en derecho internacional) Marcelo Kohen, en junio del año pasado. Resta que Chile haga lo propio para que pueda funcionar", recordó el subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería, Gabriel Fuks, consultado por Télam sobre un supuesto reclamo en igual sentido por parte del gobierno de Gabriel Boric.

El diario La Tercera de Chile citó este viernes que la Cancillería de ese país había informado que "Argentina no ha activado el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Paz y Amistad de 1984". Además, reproduce quejas del senador chileno por Magallanes Alejandro Kusanovic por la no designación del representante chileno en ese ámbito, cuando "hace un año el vecino país designó al jurista argentino Marcelo Kohen como su representante ante la Comisión". En esa línea, pidió explicaciones al ministro de Relaciones Exteriores trasandino, Alberto van Klaveren, cuestionando que no se haya producido ese nombramiento y exigió al gobierno de Boric nombrar con "urgencia" un representante.

En función de esos dichos, el funcionario argentino confirmó la designación del jurista argentino y solicitó lo mismo al Palacio de La Moneda hacer "lo propio para que pueda funcionar". Esta Comisión permanente debe ser integrada por tres miembros, uno por cada país y un tercero elegido de común acuerdo. El subsecretario de Asuntos de América Latina replicó así el mismo reclamo que realizó al exponer ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el canciller Santiago Cafiero.

Ante senadores de todas las bancadas, el canciller recordó que Argentina presentó su propuesta de límites ante la ONU sin que mediara objeción de Chile, aseguró que el documento de la Marina chilena fue rechazado por la administración de Alberto Fernández y exhortó al país trasandino a designar a su representante ante la comisión en cuestión: "Nuestro país busca abordar la cuestión en el marco de lo que prevé el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y esperamos que nuestros hermanos chilenos se avengan a ese tratado, porque ahí existen mecanismos para resolver este tipo de conflictos", dijo Cafiero.

En agosto pasado el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile divulgó un mapa que incluye como parte del vecino país un área de unos 5.000 kilómetros cuadrados sobre el territorio marítimo argentino, gráfico que generó la inmediata reacción de Buenos Aires. La queja del Gobierno argentino fue presentada mediante nota diplomática ante la embajada chilena en Buenos Aires, a cargo de Bárbara Figueroa. Allí, se señaló que el mapa "no se refiere a una cuestión novedosa" y recordó que la "pretensión chilena" sobre esos territorios fue rechazada por la Argentina en reiteradas oportunidades, tanto en el plano bilateral como el multilateral.

El límite exterior de la plataforma continental, explicaron en el comunicado, se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año, entre otras normas, que no fueron rechazadas ni observadas por Chile. "El mapa bicontinental de Argentina como está hoy con sus delimitaciones, está avalado internacionalmente, al estar registrado en la Comisión de Delimitación de las Naciones Unidas", enfatizó Cafiero este jueves en la reunión con los senadores.

