El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, apuntó contra los funcionarios que no tienen valor para enfrentar a la Sociedad Rural y al Grupo Clarín en busca de una Argentina más igualitaria. "Y bueno muchachos, ponganse un kiosko", les recomendó.

Zurro se molestó al decir que los intendentes no denuncian lo que ocurre en el interior profundo y no denuncian lo que hace la Sociedad Rural y los grandes grupo de poder concentrado. "Se los pido con mucho respeto, vamos a decir la verdad. Entiendo que un intendente del Conurbano no lo diga, porque no lo sabe, pero nosotros estamos en la pampa húmeda. Ahora si le tenemos miedo a la tapa de Clarín o a la Sociedad Rural, entonces muchachos pongamos un kiosko", enfatizó.

El jefe comunal arremetió contra los integrantes de la Mesa de Enlace que hicieron un paro por la restricción en la exportación del maíz. "La Rural es una vergüenza. Dicen que defienden a los que nunca defendieron. Son gorilas. Nadie tuvo tanta libertad en la pandemia como el campo", afirmó.

En una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio, Zurro explicó que la imposibilidad de utilizar el maíz para el consumo interno lleva a que los pequeños productores no tengan alimentos para los animales y llevan a que los precios suban.

En ese sentido, comparó la situación actual con la del macrismo: "En Pehuajó cerraban comercios, gimnasios. El campo no paraba nada". Además, aseveró: "Algunos están flojitos con la soja en negro mandándola a países vecinos". Zurro advirtió que muchos sectores sociales apoyan al campo, pese a no verse beneficiados de ningún modo por el sector agropecuario.

"Tuvieron al chanta de Cobos, los medios hegemónicos, De Angeli tirado en el suelo llorando porque un gendarme le tiró de la camiseta. Un circo. Hay que decirle a los argentinos 'basta, vivan su vida propia, no la de los multimedios, es mentira'", pidió el intendente.

Zurro remarcó que es necesario hablar de la redistribución de la riqueza en la Argentina. "Tenemos un Blanco Villegas que todos saben quién es con 11 mil hectáreas en el partido con 5 empleados, 1 o 2 en negro. La Sociedad Rural es un armado cuasi mafioso que defiende intereses de unos pocos" opinó.

El intendente volvió a apuntar contra Cambiemos: "Fue una vergüenza lo que nos hizo el macrismo. Yo a Macri lo quiero ver preso por lo que hizo. El 80 o 90 por ciento de los dirigentes de Cambiemos que ocuparon cargos son todos 'chorizos'. Los quiero ver presos no por venganza sino porque son 'chorizos'".