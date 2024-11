El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, se refirió a la situación de los productores agropecuarios y cruzó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que durante su visita a Córdoba apuntó contra los productores del campo que no liquidaron la cosecha. “Es desconocer la idiosincrasia de los productores”, disparó Castagnani. Reclamó por la liberación del cepo al dólar y advirtió que los efectos de la sequía combinado con precios internacionales bajos sumado a que la mayoría de los campos están alquilados genera una situación de quebranto para pequeños productores.

En diálogo con El Destape AM 1070, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmó que los productores ante la inestabilidad de la moneda y la inflación del país utilizan el recurso de las silobolsas para guardar su soja para cumplir con sus compromisos. De esta manera le contestó a Francos por afirmar irónicamente que en su recorrida por Córdoba vio desde Río Cuarto hasta aquí (La Carlota) toda una enorme zona productiva del agro y muchas silobolsas. “Vimos gente que todavía no liquidó. Pero no importa, es un detalle”, apuntó.

Castagnani afirmó que decir esas declaraciones es “desconocer la idiosincrasia de los productores que está invirtiendo” en la agricultura argentina. Ante este, afirmó que si bien ven bien algunas medidas del Gobierno se está saliendo de una sequía muy importante y el 70 por ciento de la agricultura que está sobre el país lo hace sobre campos alquilados lo que complica la rentabilidad. “El 70 por ciento que trabaja campos alquilados por lo que están con una neutralidad neutra y según el resultado de la cosecha esto puede ser quebrante”, pronosticó y planteó que depende el momento específico puede ser más rentable alquilar el campo que producir.

En otro orden, sostuvo que desde el campo necesitan “una salida del cepo que hace un dólar único” ya que admitió que “realmente esto sí no está perjudicando”. También agregó que necesitan que “se cumpla ahora a fin del año con el el impuesto país ya que hoy el campo tiene insumos a valor dólar que realmente no olvidemos que han aumentado en dólares y eso está achicando esa brecha que el productor necesita para poder producir la expectativa, por supuesto tener una rentabilidad como cualquier negocio”.

Llaryora volvió a pedirle la baja de retenciones a Milei: "Dinero quede en mano de los productores"

El gobernador Martín Llaryora criticó el esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias y aseguró que "el proceso de baja permitirá que ese dinero quede en mano de los productores, posibilitando generar más inversiones con la transformación de la materia prima". Lo afirmó la semana pasada, en el marco de la visita de Javier Milei a la provincia de Córdoba, en el marco del 47º aniversario de la Fundación Mediterránea, entidad que nuclea a numerosos empresarios locales.

Llaryora y el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, recibieron a los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba (CEEA) y se comprometieron a trabajar de forma conjunta para lograr un proyecto de reducción gradual de las retenciones "en la medida en que el superávit fiscal se vaya consolidando" y se produzcan nuevas fuentes de ingresos de dólares provenientes de otros sectores productivos.

Autoridades y dirigentes sostienen que desde Córdoba "ya se fueron más de 40 mil millones de dólares" por este impuesto, a partir de su implementación en el año 2001. Asimismo, el Gobernador expuso su posición en materia de biocombustibles, que "juegan un papel central para agregar valor a la producción primaria” y reiteró la importancia de que el Congreso apruebe una nueva ley que suba el corte.

Tras realizar una gira por Paraguay, el mandatario provincial afirmó que, en ese país, "el corte ya está en 25%, y Brasil lo va a llevar al 32%". De esta manera, sostuvo que "elevar el corte hace que el grano no tenga que salir en camión, y haya empresas que lo hagan producir, lo cual genera muchísimos puestos de trabajo”. En ese marco, planteó que "Brasil ya está en el 60% de la industrialización de sus granos, y Estados Unidos, en el 80%", mientras que "Argentina está apenas en el 20%".

Luego que el tema quedara postergado en la Ley Bases, el mandatario cordobés hizo referencia a las modificaciones que pretende sobre la Ley 27.640 e impulsó un nuevo marco legal para que los biocombustibles se transformen en uno de los ejes del crecimiento. “El país necesita encender nuevos motores de la economía para que el agro no sea el único motor para la generación de dólares”, expuso durante el Tercer Congreso Internacional de Maíz realizado a fines de agosto.

Los pedidos concretos a la administración de La Libertad Avanza (LLA) se producen en un contexto de recesión, donde las provincias sufrieron un recorte de transferencias en torno al 80% comparado con la ejecución presupuestaria del año pasado. Esto implicó un ajuste de partidas para obras públicas y programas específicos con incidencia en todos los municipios del país.