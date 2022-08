Moyano: "Muchos perderán con la inflación, hay que discutir asignaciones"

El dirigente de Camioneros destacó la inclusión de Massa en el Ejecutivo y se refirió al encuentro del próximo jueves. "Es el hombre indicado", afirmó.

El Secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió al cobro de las Asignaciones Familiares y celebró la asunción de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, calificándolo como "el hombre indicado, que llegó en el momento justo". Por otra parte, en relación a la crisis económica, sostuvo que se renegociarán algunas paritarias pero muchos perderán frente a la inflación.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical señaló: "Hay gremios que van a empatar y otros, con mayor poder, que podrán ganarle a la inflación, pero hay muchos sindicatos que perderán con la inflación. Por eso es importante debatir temas como asignaciones familiares". Mientras que, al referirse a la posibilidad de que se acuerde el cobro de una suma fija para los trabajadores por fuera de las paritarias, manifestó: "Estoy de acuerdo con que el Gobierno otorgue una ayuda, todo lo que hoy sea un ingreso extra es importante".

Por otro lado, en diálogo con AM 750, Moyano aprovechó para celebrar la designación del ex titular de Diputados como nuevo líder de la cartera de Economía. "Sergio Massa es el hombre indicado que llegó en el momento justo porque genera expectativa no solo en los mercados sino también en los trabajadores", aseguró. Cabe recordar que el próximo jueves, Massa, la CGT y diversos empresarios realizarán un encuentro para discutir diversos temas.

En relación a la reunión de la semana próxima, el dirigente de Camioneros señaló: "Uno de los temas será el cobro de las asignaciones familiares para 6 millones de trabajadores. Lo charlé hace meses con un asesor de Sergio Massa y con la titular de ANSES, Fernanda Raverta". Con respecto a esto, resaltó: "Me parece importante que todos los trabajadores registrados cobren esas asignaciones". Mientras que aclaró: "En el Consejo Directivo de la CGT nunca se debatió una suma fija de aumento de salarios. Yo, Pablo Moyano, no voy a impedir que un trabajador que tenga un salario bajo cobre un bono, una suma fija o como se llame".

Por otro lado, Moyano afirmó que la marcha del próximo 17 de agosto "nunca estuvo en duda" y demandarán, a través de ella, que las autoridades "repiensen antes de aumentar los precios". Sobre esto, apuntó: "La Asociación Empresaria Argentina (AEA) es una cueva de bandidos donde fijan los aumentos e imposibilitan que todos los argentinos tengan un plato de comida en su mesa. Son enemigos de los trabajadores. Desde la dictadura que la levantan en pala, son antiperonistas".

Sobre el cierre, el sindicalista destacó la importancia de que Juan Grabois se mantenga en el Frente de Todos (FdT) y remarcó que "nadie se tiene que ir" del espacio. "Los peronistas vamos a definir a nuestro candidato en una gran PASO, el año que viene. Si logra enderezar al economía, Alberto Fernández tendrá muchas posibilidades", sentenció en relación a las elecciones presidenciales del 2023.