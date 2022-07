Larreta cuestionó los cambios en el Gabinete: "Es todo muy improvisado"

Desde La Rural, el Jefe de Gobierno porteño reclamó que el campo "tiene que saber cuál va a ser la perspectiva" de la gestión. En plan presidencial, reclamó un "plan federal" que defina "qué se exporta" y "qué se produce".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó los cambios en el gabinete nacional y la llegada de Sergio Massa a un "superministerio" de Economía. Para el alcalde capitalino, el "volantazo" de la gestión del presidente Alberto Fernández fue "muy improvisado".

En el marco de una recorrida por la exposición agroindustrial en el predio de La Rural, Rodríguez Larreta expresó:“Vi el volantazo del Gobierno con mucha preocupación, es todo muy improvisado y falta un rumbo. No es un tema de personas".

En un guiño a los productores del agro, con los que el Gobierno nacional tuvo cruces por la liquidación de dólares, el alcalde porteño señaló que "el campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva. Espero ver un plan, llevamos dos años y pico de gobierno y no hay un rumbo claro".

En ese marco, insitió en que el campo debe saber "cómo aumentar las exportaciones qué es clave, cómo vamos a ir liberando de impuestos a los sectores productivos, eso es lo que importa más que el cambio de nombre de figuritas". El Jefe de Gobierno porteño sostuvo que con la gestión de Fernández "no sabemos para dónde vamos y así es como la gente no invierte".

Rodríguez Larreta cuestionó que haya habido una ministra de economía, Silvina Batakis, "que duró tres semanas" y reclamó que "tenemos que terminar con esta grieta, con las peleas" y en ese marco, sostuvo que "para eso hay que hacer un plan, ponerse de acuerdo y mantenerlo".

Plan presidencial de Larreta

La exposición de La Rural es una tribuna donde se pasearon varios dirigentes de Juntos por el Cambio, ya que el sector agro es refractario - por historia y coyuntura- refractario al peronismo kirchnerista. En estas semanas, el Presidente, que les pidió liquidar dólares de la soja, y luego les extendió medidas que favorezcan la venta. Pese al gesto, el sector rechazó la medida.

"No hay que desconocer - retomó Rodríguez Larreta- que el Gobierno lo conduce el Presidente de la Nación, que hasta ahora no mostró vocación de diálogo, pregúntenle al campo", insistió el dirigente del Pro, que ambiciona con pugnar por la candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio. En ese plano, sostuvo: "Todos los cambios, no ayudan nada, necesitamos certidumbre, como hicimos en la Ciudad. No hay soluciones mágicas".

El Jefe de Gobierno porteño, que recorrió el predio de La Rural junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, cuestionó la efectividad de cambiar "una persona de un lugar a otro", porque "todas partes del mismo equipo que ya estaban en el Gobierno". Y, en plan presidenciable, Rodríguez Larreta concluyó: "Acá lo que importa, lo que se necesita es tener un plan federal, o sea que defina qué se produce, qué se puede exportar, qué es lo que va a generar laburo en cada región del país”.

En el marco de la recorrida, Valenzuela afirmó que el sector de la agroindustria “es el 40% del país y tiene que estar alineada a un proyecto vinculado al empleo" y agregó: "El campo respira cultura del trabajo”.

Desde el entorno del intendente de Tres de Febrero, señalaron que Rodriguez Larreta sostuvo: "Estamos trabajando en un plan productivo para la Provincia que incluye a Valenzuela y a (el diputado nacional Diego) Santilli".