Peligra la ley para personas en situación de calle por Juntos por el Cambio

El proyecto de ley está destinado a familias sin techo y a personas en situación de calle. Las internas en Juntos por el Cambio hacen peligrar el la iniciativa.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, llamó a que haya una presencialidad en el Congreso a partir de este próximo martes. En el temario había un proyecto de ley para proteger a las personas en situación de calle, pero en las últimas horas, el conflicto de Juntos por el Cambio, quien se niega a sentarse a debatir, podría retrasar y poner en peligro la ley.

El proyecto para defender a las personas en situación de calle y a las familias sin techo es impulsado por organizaciones sociales en conjunto con el diputado Federico Fagioli (FPG-FDT). Sin embargo, el bloque de JxC decidió ceder ante el lobby que hace meses quiere impedir el tratamiento de la ley de etiquetado frontal -parte de la orden del día- y no dará quórum, impidiendo el funcionamiento democrático de las instituciones de la República.

Las organizaciones sociales que impulsan el proyecto -Nuestramérica, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Proyecto 7 y Frente Popular Darío Santillan- se manifestarán en el Congreso de la Nación a partir de las 16hs para exigir el tratamiento.

En este sentido, el Diputado Fagioli expresó: “No hay dudas de que los paladines de la República se oponen a crear derechos que conviertan nuestra Patria en un lugar más justo. No es azar ni casualidad. Son decisiones del sector más rancio de nuestra política. Primero, responden con topadoras. Ahora, no quieren dar quórum para tratar estos proyectos de ley fundamentales. En una Argentina profundamente desigual, no legislar en pos de brindar las herramientas para abordar esta problemática es miserable"

Los principales puntos de la ley son: