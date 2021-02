Horas después de ser imputado en la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito, la situación del diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, se complicó un poco más. Su par del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció que en dos años, con plata del Estado, viajó por el mundo con la excusa de haber sido invitado a participar de eventos convocados por el Consejo del Movimiento Federalista Mundial, que el mismo Iglesias preside. Se trata de vuelos con destino a Nueva York y Japón entre 2018 y 2019, según consta en los registros oficiales de la Cámara, con viáticos de más de un millón de pesos, en base al valor del dólar paralelo, y más de 600 mil pesos a cambio oficial.

"El diputado Iglesias ha puesto en crisis la legitimidad del ejercicio de nuestro cargo porque ha incurrido en un claro abuso de las prerrogativas que tenemos como diputados nacionales y nos afecta a todos, en un momento en que tenemos que ser ejemplo para la sociedad. Durante 2018 y 2019, nuestra sociedad se empobreció producto de una fenomenal crisis generada por el gobierno más inútil de la historia (en referencia al de Mauricio Macri) pero, sin embargo, el diputado Iglesias viajó por todo el mundo a costa del Estado argentino", dijo Tailhade en el recinto de la Cámara Baja.

El diputado del Frente de Todos destacó que los viajes "fueron con motivo de los congresos que organizaba el Consejo del Movimiento Federalista Mundial, una entidad, aparentemente internacional, cuyo presidente es Fernando Iglesias desde hace varios años. Es decir, este señor se autoinvitaba a sus propios congresos. Salvo una foto de Japón, de los otros viajes no encontré ningún elemento que me permitan afirmar que efectivamente existieron estos congresos. Los viajes son tres", dos a Nueva York y uno a Japón. En total, aseguró Tailhade, se le liquidaron viáticos por "US$ 7.076, más de un millón de pesos para que este señor recorriera el mundo".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según distintos registros, por lo menos desde 2013 Iglesias es presidente del Consejo del Movimiento Federalista Mundial. De hecho, la propia Cámara de Diputados así lo manifestó el 23 de agosto de 2019, fecha contemporánea a los viajes denunciados: "En su rol de presidente del Consejo del Movimiento Federalista Mundial, el diputado nacional Fernando Iglesias ponderó la “experiencia académica” al sostener que “se trata de un antecedente valioso”.

Según los registros oficiales, el diputado del PRO viajó a Nueva York del 22 al 28 de febrero de 2018. Para la travesía se le otorgaron viáticos por un total de US$ 1.416. Invitado por su organización, participó de la "Misión Argentina ante las Naciones Unidas, el Consejo del Movimiento Federalista Mundial", que preside, "y organizaciones no gubernamentales con el motivo de la creación y fortalecimiento de la Corte Penal Latinoamericana del Caribe contra el crimen organizado".

Casi un año después, el 21 al 27 de febrero de 2019, Iglesias viajó a Nueva York invitado por el Consejo que él mismo preside, con viáticos por un total de US$ 1.770, con el objetivo de asistir a una "reunión en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas. Reunión con Fernando Travesi, director ejecutivo del International Center for Transitional Justice. Visita a la sede de Parlamentarios para la Acción Global. Reuniones anuales del Consejo del Movimiento Federalista Mundial".

En 2019 también emprendió otros viajes. Fue tres días a Brasil invitado por la Asociación de Jueces Federales de ese país y cinco días a Tokio, Japón, con el convite del Consejo Mundial Federalista de Japón. Por este último recibió US$ 3.890 en viáticos para participar, "en carácter de orador y copresidente en el 35 Congreso del Movimiento Federalista Mundial en Tokio".

La denuncia

Estos viajes están incluidos en la denuncia que Tailhade presentó la semana pasada y por la cual Iglesias se encuentra imputado por un presunto crecimiento patrimonial "de manera apreciable e injustificada" durante su período como diputado en el Gobierno de Mauricio Macri. Entre otros puntos, en el escrito el legislador del Frente de Todos planteó que el hombre del PRO "aprovechó sus dos años como diputado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri para recorrer el mundo a costa del Estado. Desde febrero de 2018 hasta agosto de 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación". Incluso, acusó que "liquidó viáticos por US$ 12.691, muchas veces para participar en actividades en las que no concurrió en su carácter de diputado nacional, es decir no representaba institucionalmente al cuerpo ni al Estado argentino".

Respecto a los tres vuelos antes detallados, en la denuncia se indicó que Iglesias "en 2018 cobró de la Cámara de Diputados US$ 1.416 por su viaje del 22 al 28 de febrero a Nueva York invitado por el Consejo del Movimiento Federalista Mundial; en esa fecha, el presidente del Consejo del Movimiento Federalista Mundial era Fernando Iglesias. En 2019 cobró US$ 1.770 por su viaje del 21 al 27 de febrero a Nueva York invitado por el Movimiento Federalista Mundial, cuyo Consejo Iglesias seguía presidiendo; y entre mayo y junio liquidó U$S 3.890 en viáticos por su viaje a Tokio para participar “en carácter de orador y co-presidente en el 35° Congreso del Movimiento Federalista Mundial”.

Estas maniobras, sostuvo Tailhade y pidió que la Justicia investigue, podrían configurar "una posible defraudación a la administración pública, en tanto todo parece indicar que Iglesias desplegó una maniobra para engañar a las autoridades de la Cámara de Diputados y generar un perjuicio patrimonial indebido, y eventualmente ordenar extraer testimonios para que se proceda al sorteo de otro magistrado para intervenir en este tema.