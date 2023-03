Larreta defendió a la Corte y cruzó a Alberto Fernández: "Parece como si fuéramos de otro país"

El jefe de Gobierno porteño volvió a exigir que se cumpla el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación. Anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que presentará un proyecto en la Legislatura porteña para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito que él mismo creo. Afirmó que la decisión es porque el Gobierno nacional “nunca acatará” el fallo de la Corte que le restituyó los fondos coparticipables a la Ciudad.

Larreta volvió a defender a la Corte y cruzó al presidente Alberto Fernández a quien acusó de no respetar la democracia y la república por no acatar el fallo que dictó el Tribunal Supremo. Dijo que "al ignorar el fallo" no respeta el "federalismo".

"El Gobierno decidió, porque se le ocurrió, ignorar el fallo. Primero, es ir contra el federalismo, porque este fallo garantiza que nunca más el Gobierno nacional le podría sacar el dinero a ninguna provincia. Además, va en contra de la autonomía de la Ciudad, que está en la última reforma de la Constitución. Esto viola todos los principios democráticos y republicanos de división de poderes", afirmó Larreta que apuntó que "otra vez el presidente ataca a la ciudad de Buenos Aires tratando a los argentinos que viven acá o vienen todos los días, nos visitan o estudian como si fuéramos de otro país. Está ciudad no es parte de nuestra Argentina".

En este marco detalló que decidió eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito y el proyecto será enviado hoy a la Legislatura. Dijo que la medida será transitoria hasta que el Gobierno nacional acate el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir los fondos de la Coparticipación. "Dijimos basta, no da para más esto. Se acabó. Los vecinos de la Ciudad no pueden estar esperando toda la vida a que el Presidente se decida a algo tan elemental como acatar un fallo. No me voy a quedar de brazos cruzados. Por eso, tomé la decisión de sacar el impuesto a las tarjetas de crédito ya, porque lo que me comprometo, lo cumplo", lanzó Larreta.

En este sentido, adelantó que hoy enviarán un proyecto de ley a la Legislatura para eliminar "inmediatamente" el impuesto a las tarjetas de crédito. "Espero que los demás bloques en la legislatura acompañen la aprobación de esta ley de manera inmediata. Es una baja de un impuesto concreta que beneficia a la gente en este momento de angustia", sostuvo.

En tanto, ratificó que seguirán reclamando que se cumpla el fallo. “Esto no implica renunciar a nuestra lucha por el federalismo y por recuperar los recursos que te corresponden a vos y a cada uno de los que viven y visitan la Ciudad. Y confiamos en que la Corte haga cumplir el fallo y que los fondos empiecen a llegar con normalidad y de acuerdo a la ley. No puede haber discusión al respecto”, remarcó Rodríguez Larreta.