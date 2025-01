La insólita campaña de recolección de basura en CABA que hizo un participante de Love is Blind

Santiago Martínez, ex participante del reality de citas Love is Blind, publicó un vide o en sus redes sociales en el que da indicaciones para que "la Ciudad de Buenos Aires esté más limpia". En un contexto en que el gobierno de Jorge Macri recibió un aluvión de críticas por la suciedad en las calles, cuya explicación oficial fue que no se respetan los horarios para sacar la basura, el video de Martínez generó controversia, con críticas tanto al ex participante del programa de televisión como a la gestión porteña.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad negaron a El Destape haber contratado al influencer. Incluso, dijeron que podría tratarse de una "operación" en su contra.

"¿Me creés si te digo que entre todos podemos lograr que la ciudad de Buenos Aires esté más limpia?", comenzó el video que Santiago Martínez publicó en su propia cuenta de Instagram hace dos semanas, al mismo tiempo en que se acumulaban las críticas por el estado de las calles porteñas.

Luego, señaló que "es fácil" que la Ciudad esté limpia, y explicó: "Solo tenés que sacar la basura todos los días de 7 a 9 de la noche". Asimismo, expresó que los sábados "no se tira la basura" y concluyó: "Si nos ayudamos entre todos, podemos lograr que la Ciudad de Buenos Aires entré mucho más limpia".

Críticas al Gobierno porteño

En medio de una lluvia de críticas en redes sociales por la suciedad de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro publicó una foto del barrio de Caballito con basura tirada en la calle y escribió: "A los que amamos nuestra ciudad, nos duele Buenos Aires. La vamos a levantar, les vamos a ganar". En la foto compartida por el legislador del Congreso, además, decía: "Así recibe el 2025 la avenida Rivadavia. Fin de ciclo".

Unas horas más tarde, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi, le respondió con una foto de la misma ubicación pero sin la basura. "Solucionado. Es importante que todos hagamos nuestra parte. Ayer pedimos que no saquen la basura hasta hoy a las 19 y la gran mayoría de los porteños cumplieron. Unos pocos, no. Vamos por un 2025 con mas respeto por las normas de convivencia, más educación y más civismo", expresó el responsable de la limpieza de la Ciudad de Buenos Aires.