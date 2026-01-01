La Cámara de Diputados descontará los $ 700.000 depositados por error en los salarios

La Cámara de Diputados informó que mañana descontará a sus empleados los 700.000 pesos que fueron acreditados por equivocación en las cuentas sueldo.Las autoridades ya habían advertido a los trabajadores que no utilizaran ese dinero, ya que sería debitado en el primer día hábil del año. Lo que sucede con los trabajadores estatales está vinculado a la novedad que se conoció el martes cuando circuló entre los clientes del Banco Nación que en sus cuentas se había acreditado esa suma de dinero bajo el concepto “rendición en pesos”.

A fines de diciembre, el personal legislativo había percibido el aguinaldo junto con un bono y el salario correspondiente al último mes del año. Sin embargo, ayer se encontraron con un nuevo depósito por $ 699.177,82 en sus cuentas bancarias.

Transferencia sorpresa

La sorpresa inicial duró poco. Desde la Cámara Baja aclararon que no se trataba de un bono adicional ni de un pago extraordinario, sino de un error en la acreditación. “Hay un depósito a favor en el banco por $699.177,82, pero corresponde a un error bancario”, explicaron las autoridades.

El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulón, ironizó sobre la situación en la red social X al señalar que “parece que el @BancoNacion está tan ocupado acelerando la implementación de la ley de ‘Inocencia Fiscal’ que repartió por error un bono de 700 mil pesos en las cuentas sueldo”.

“Para quienes pensaron que era una buena noticia del gobierno de @JMilei, no lo es”, añadió el legislador, quien además compartió el comunicado emitido por el área de Recursos Humanos de la Cámara.

El episodio generó un fuerte revuelo entre los empleados legislativos, que comenzaron a intercambiar mensajes por WhatsApp para intentar entender el origen del pago, hasta que la situación fue aclarada oficialmente. “Están explotados los grupos de WhatsApp”, señaló una fuente legislativa a la agencia.

Algunos trabajadores también advirtieron que el concepto del depósito resultaba llamativo, ya que figuraba como “rend.pesos”, una denominación habitualmente asociada a pequeños rendimientos acumulados, por lo que el monto depositado llamó aún más la atención.

El hecho ocurrió en la antesala de un fin de semana largo por las celebraciones, en un contexto de actividad bancaria limitada. De acuerdo con el cronograma oficial, los bancos retoman su funcionamiento el viernes, lo que dificulta una reversión inmediata en los casos en que el dinero haya sido utilizado antes de la corrección.

Ante esta situación, fuentes administrativas indicaron que el requerimiento formal para la devolución podría realizarse recién el lunes siguiente, una vez que se restablezca el funcionamiento habitual de los sistemas y se concreten los ajustes contables correspondientes.