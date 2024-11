Kicillof se hará cargo de las obras de las universidades nacionales: “El discurso de Milei es indignante”

En medio de un feroz ajuste por parte del gobierno de Javier Milei hacia las universidades nacionales, el gobernador Axel Kicillof firmó un convenio con 20 rectores para financiar varias obras de distintas casas de estudios que tienen sede en la provincia de Buenos Aires. “El discurso de Milei hacia las Universidades es indignante y repugnante”, dijo el mandatario esta mañana en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, Kicillof detalló que “se pararon obras que se estaban llevando adelante en el sistema universitario”, y que por ello “tenemos 25 universidades de jurisdicción nacional en la provincia, y ayer (jueves) firmamos con 20 de esas universidades la continuación de obras desde el gobierno provincial”.

De esta manera el Gobernador afirmó que “las obras que, desde el aspecto legal ya se pueden retomar, arrancan hoy mismo”. Kicillof justificó su decisión con que “el pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene una valoración altísima de las Universidades, me atrevo a decir que la mayoría quiere ir a las universidades”.

El convenio firmado forma parte del Programa de Infraestructura Universitaria que llevará adelante el ministro Gabriel Katopodis. Se trata de un total de 38 proyectos en más de 20 casas de estudios. “El acceso a la educación superior es un derecho y desde la Provincia vamos a continuar invirtiendo para que todos puedan acceder”, destacó el mandatario y agregó: “A cada pueblo, ciudad que voy no me piden menos Estado, me piden más salud, más seguridad, más infraestructura”. Para la realización de dichas obras se invertirán $26.762 millones.

Por otra parte, el gobernador contó que esta semana inauguró el Centro Universitario del programa “Puentes” número 30. Dicha iniciativa está a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien destacó que cada uno de los edificios “son el resultado de la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se haga realidad el derecho de las y las bonaerenses a estudiar carreras universitarias”.