Kicillof: "La derecha quiere volver a privatizar YPF"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires acusó que el fallo del poder judicial de EE.UU es un "absurdo jurídico" justo en "un año electoral".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo este sábado que "es absurdo" el fallo de la justicia de Estados Unidos contra el Estado argentino, en el juicio que se tramite por la expropiación de la petrolera YPF y además dijo que "llega en plena campaña electoral". El mandatario denunció que la derecha buscará privatizar nuevamente la petrolera.

"Estamos frente a una embestida buitre. La derecha quiere volver a privatizar YPF. La sentencia de la jueza Loretta Preska sobre la expropiación de YPF es un absurdo jurídico. Reconoce que tiene que aplicar legislación argentina pero lo hace mal, violando los derechos soberanos de nuestro país", escribió en su cuenta personal de Twitter.



Ayer, la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan (Estados Unidos), Loretta Preska, falló contra el Estado argentino en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la expropiación de la petrolera YPF, llevada a cabo en 2012, y eximió de responsabilidades a la compañía.

El fallo favorece a los fondos Burford Capital y Eton Park, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF, explicaron fuentes al tanto de los pormenores del litigio, que adelantaron que la medida será apeladas.



En sus declaraciones de hoy, Kicillof afirmó que "el fallo es un absurdo jurídico que nos pone de vuelta en situación de defender el patrimonio nacional y aparece ahora en la campaña cuando vuelven a hablar de Repsol que nos puso en una situación de déficit energético, y que cambió a partir de la recuperación de YPF".



El funcionario consideró también que "la decisión de recuperar YPF fue una de las decisiones políticas más grandes de la última década luego del vaciamiento total que había con la privatización que se hizo en los 90, y se puso en marcha Vaca Muerta, y se está por alcanzar el autoabastecimiento energético".



Asimismo el gobernador dijo que en lo jurídico el fallo lo que está planteando es que " el estatuto de una empresa privada está por encima de la ley de expropiación argentina y eso no es así. Ningún estatuto de una empresa está por encima de una Ley del Congreso".



"Y van a un juzgado de Nueva York para supuestamente aplicar la Ley Argentina que aplican mal", calificó al tiempo que sumó que "es una violación a los derechos soberanos del país que esto se esté juzgando a Nueva York".



"Por otra parte tampoco está determinado el monto de la sentencia, así que todos son especulaciones, y también se va a apelar, porque es un absurdo. Después vendrá la segunda instancia, y seguramente la Corte Suprema con lo cual estamos hablando de una noticia que está incompleta y surge este año, que es un año electoral", insistió.



"Los buitres justo en medio de la campaña, me hace acordar al 2015", comparó y lo calificó como una "embestida de los fondos siempre contra la misma fuerza política, y las mismas personas".



"Me voy contra Cristina en este caso también contra nosotros pero a los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro que quieren usar esto en la campaña para tirar acusaciones complicadas, en este caso, porque la decisión de expropiar YPF, fue tomada por el Congreso de la Nación, en una recontra amplia mayoría", recordó el gobernador.