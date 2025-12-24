Axel Kicillof entregó más de 100 viviendas a familias de Tandil y Ayacucho

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la entrega de 132 viviendas para familias beneficiarias de los municipios de Tandil y Ayacucho. Durante el acto, el mandatario dijo que “más allá de cualquier diferencia ideológica que puedan existir, lo verdaderamente importante es trabajar juntos en favor de los intereses de las y los bonaerenses”. “El Gobierno de la Provincia siempre va a estar para escuchar a los intendentes, sean del color político que sean, porque lo único que queremos es brindar respuestas que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo”, agregó.

Del acto participaron la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y los intendentes Miguel Ángel Lunghi (Tandil) y Emilio Cordonnier (Ayacucho). “En la Argentina existe un problema muy serio de acceso a la vivienda y, ante ello, el Estado no puede mirar para otro lado: tiene que estar presente para regular y generar nuevas oportunidades”, sostuvo Kicillof.

Las primeras 66 casas entregadas se ubican en el barrio Villa Alegre y fueron construidas junto a la Asociación Civil Corazón Tandilense; en tanto, las restantes 66 viviendas otorgadas a vecinos del municipio de Ayacucho forman parte del complejo habitacional “Papa Francisco”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Es muy importante que todos entiendan que con estas casas no le estamos regalando nada a nadie: cada una de las familias paga el valor de la vivienda, pero en condiciones y en tiempos que el mercado no ofrece”, cerró el Gobernador. Vale remarcar que cada una de las casas fueron contempladas con la instalación de red de agua, gas, cloaca y energía eléctrica.

Por su parte, Batakis remarcó: “Las actividades de este día evidencian que seguir ampliando derechos y concretando el sueño de la casa propia es una de las prioridades de la gestión provincial”. “Nunca antes la Provincia había contado con un plan de más de 8.000 viviendas en ejecución, de las cuales 1.500 fueron adjudicadas en este año: estamos transformando las necesidades de nuestro pueblo en realidades concretas”, agregó.

“Sabemos los esfuerzos que hace el Gobierno bonaerense para continuar con las obras de infraestructura y servicios que necesitan los vecinos y que hacen crecer a Tandil”, sostuvo el intendente Lunghi y agregó: “El diálogo es una herramienta fundamental, por eso cuando Nación excluye al gobernador de la provincia de Buenos Aires se está dejando de lado a la mitad de Argentina: no se trata de renunciar a las convicciones, sino de comprender que sin cooperación no es posible construir una ciudad, una provincia, ni un país con futuro”.

En tanto, Cordonnier remarcó: “Estas viviendas demuestran que el Gobierno provincial y el local trabajan mancomunadamente, en base al diálogo y el respeto, poniendo al pueblo como prioridad”. “Es necesario un Estado eficiente y transparente que haga obra pública para llevar soluciones a las y los vecinos”, agregó.

Más patrulleros para Tandil

Durante la jornada, el Gobernador y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para reforzar las tareas de prevención del delito en Tandil y entregaron certificados para efectivos de ambos distritos que culminaron sus estudios de Diplomatura Universitaria en Gestión de la Seguridad Rural.

Al respecto, Alonso subrayó: “A diferencia de lo que hace el Gobierno nacional, el Estado provincial destina todos los recursos que tiene a su alcance para que los vecinos de los 135 municipios puedan vivir más tranquilos: en la Provincia tenemos en claro que sin inversión pública no hay seguridad posible”.

Por último, Kicillof afirmó: “A pesar de la asfixia económica a la que nos somete el Gobierno nacional, nuestro compromiso sigue siendo el de trabajar para lo que nos eligieron: que haya más educación, más salud, más seguridad y más vivienda”. “En estas fechas de balances y planificaciones, el Gobierno provincial tiene en claro cómo continuar: vamos a seguir ampliando los derechos de los y las bonaerenses”, concluyó.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; el senador provincial Jorge Paredi; la diputada provincial Marcela Basualdo; los concejales de Tandil, Rogelio Iparraguirre, y Stella Maris “Cacha” Cena; y de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; funcionarios y funcionarias locales.