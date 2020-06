Áxel Kicillof y una contundente frase sobre su relación con Horacio Rodríguez Larreta: "Me resisto a que me lleven al terreno del pugilato" El gobernador dejó en claro que no hay un enfrentamiento con la Ciudad.

Hace 1 hora | 11.23 El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, disipó las operaciones mediáticas que fomentan el conflicto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aseguró que no dejará que lo "lleven al terreno de pugilato y de disputa" con él. EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA "No estoy en una pulseada con el intendente de la ciudad. Estoy tratando de aplicar ese criterio y estoy convencido de que es muchísimo más efectivo cuando las medidas entre la Ciudad y la Provincia coinciden, que cuando decimos cosas distintas", apuntó el jefe provincial. MÁS INFO Resumen de la semana Juntos por el Cambio es una rama de la literatura fantástica Por Sebastián Fernández (Rinconet) En una entrevista para Infobae, Kicillof resaltó: "Me resisto a que me lleven a un terreno de pugilato y de disputa" En otro orden, el funcionario señaló que ve "un cansancio, un hartazgo de muchos" con respecto al aislamiento obligatorio, pero también ve "que el fondo de todo eso es miedo, que aún en los que están angustiados para salir hay miedo". "Lo que tenemos que caer en la cuenta es que la probabilidad de morirnos subió por algo que antes no existía y que puede matar", afirmó. Asimismo, insistió en que "a más contagios", hay una necesidad de imponer una "menor movilidad", pero de todas formas "hay sectores que no lo entienden". "Para mí es claro como el agua: suben los contagios, y cuando suben los contagios hay más gente que se va a morir. La única forma de bajar los contagios es generar más aislamiento y menos circulación de gente", concluyó. TWITTER

