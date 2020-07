Alberto Fernández pidió "conocer la verdad" sobre el atentado a la AMIA

A 26 años del atentado a la AMIA, el presidente Alberto Fernández pidió conocer la verdad para poder lograr tranquilidad y materializar el imperativo de Justicia. Además, aseguró que "el terrorismo no tiene lugar para convivir en un sistema democrático".

En una entrevista concedida a la directora del Instituto Arthur and Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano (AJC), Dina Siegel Vann, aseguró que "para Argentina es un enorme dolor la sensación de que no pudimos materializar el imperativo de Justicia, porque no podemos quedarnos en paz cuando las víctimas están reclamando que los responsables se hagan cargo de lo que han hecho”.

Fernández destacó que en Argentina se "congrega a la segunda comunidad más grande de judíos fuera de Israel, y para nosotros hay una hermandad muy fuerte con esa comunidad” por eso destacó la "deuda de la democracia" porque "quedaron impunes autores de un hecho tremendo, y han pasado décadas y la memoria nunca se ha borrado”.

Sobre el avance de la causa, destacó que la Justicia se topó con que el Gobierno de Irán nunca accedió a extraditar a los acusados y destacó que “la comunidad internacional no puede convivir con el terrorismo porque eso altera la convivencia democrática y se lleva víctimas inocentes”.

Fernández recordó que "cuando se firmó un memorándum de acuerdo con Irán que, francamente, yo critiqué mucho, en el fondo la búsqueda fue la de tratar de destrabar el problema que existía porque Irán no enviaba a los acusados a declarar".

"Desde entonces Argentina está intentando, a veces de mejor modo, a veces de peor modo, encontrar la verdad de lo que pasó allí; y se presenta la dificultad judicial de que el Gobierno iraní nunca accedió a extraditar a los que la Justicia entiende son los responsables", agregó.

“La mayor deuda no la tiene la Argentina sino el país que no accede” a ese pedido judicial, explicó el Presidente, al tiempo que aseguró que si los sospechosos declaran “y son declarados inocentes, volverán a Irán”. Mientras que, en caso contrario, cumplirán con lo que dicte la Justicia. “Necesitamos resolver esa verdad irresuelta y que esté concretado el concepto de Justicia”, insistió.