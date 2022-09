Zaffaroni: "Hay que insistir con la ley de Medios"

En una entrevista en El Destape Radio, el ex juez de la Corte Suprema sostuvo que hay que "pluralizar los medios de comunicación" para evitar los discursos de odio, como los que circularon previo al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni reclamó que se insista con el proyecto de ley de medios para avanzar en una "pluralizar" los medios de comunicación. Esto lo afirmó en referencia a los discursos de odio que circularon previo al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una entrevista realizada por el programa ¿Qué me contás? de El Destape Radio, el ex juez respondió a la pregunta sobre qué resortes tiene el estado para frenar los discursos de odio, y señaló: "Tenemos que pluralizar los medios, no censurar"

"Creo que al discurso mediático hay que pluralizarlo e insistir con la Ley de Medios", sostuvo el ex cortesano, que añadió: "No soy partidario de la censura, pero hay límites que hay que hacerlos valer. Hay cosas que son directamente una instigación a la agresión"

En ese sentido, aclaró que "pluralizar los medios no es cercenar la libertad de expresión, sino al contrario" y planteó que "un monopolio no es compatible con una democracia plural", la cual "requiere pluralidad de medios, de información, de formación"

Atentado contra CFK

Zafffaroni opinó también sobre el intento de asesinato a la Vicepresidenta, hecho que consideró "un milagro". "El Papa es argentino, pero hay algo de cierto en eso de que dios también", ironizó.

En ese marco, explicó: "En la sociedad hay tipos border, con existencias frustradas. Y hay un proceso inconciente de decir 'yo no hice nunca nada, tengo que hacer algo importante', se fanatizan con algo y saltan a la fama". En ese marco, añadió: "Este pelotudo (por el sospechoso del intento de magnicidio) hasta hace 48 horas nadie sabía quién es y ahora está en todos lados. Lo mismo pasó con Kennedy o con Lincoln"

De esta manera, planteó que el hecho es "es hijo del 'nosotros o ellos'" y afirmó que el discurso político tomó "un giro schmittiano", en referencia al postulado del teórico nazi Karl Schmitt de que hay que "fabricar a un enemigo al que hay que eliminar"." Y sintetizó: "Largás ese discurso y no pega, pero en uno o dos millones hay un border"

Consultado sobre si este hecho puede se un antes y después en la política argentina, Zaffaroni anheló que "que esto llame a la conciencia un poco y el discurso de 'nosotros o ellos' ceda". En ese sentido, advirtió que "no es solo un ataque a la democracia", sino que se "destruye el sentido de comunidad argentina". Y sintetizó: "Los debates y las trapisondas políticas van a seguir, pero no hay que sacar la pelota del campo de juego"

Reforma judicial

Zaffaroni además se expresó en favor del proyecto de reforma de la Corte Suprema, impulsado por los gobernadores del Frente de Todos, al que definió como "racional" en el marco de la Constitución actual.

"Es un proyecto para hacer de nuevo una Corte federal, un mínimo de integrantes razonable para el número de decisiones del tribunal, que son 20 mil, y para tener un número de jueces para abarcar todas las materias del derecho", opinó el ex cortesano, que cuestionó a la conformación actual del máximo tribunal.

En ese sentido, afirmó que la "Corte Suprema de hoy es una ficción de cuatro jueces", ya que "emiten 20 mil resoluciones por año".Según ironizó, sacan "una cada media hora, sin dormir, sábados y domingos". Además, cuestionó que conozcan "todas las ramas del derecho, cosa que es imposible"

De esta manera, observó que "un número pequeños de jueces federales y fiscales ubicados en lugares estratégicos, estén haciendo el desastre que están haciendo". Y concluyó: "Confío en la justicia ordinaria, pero en la federal, con esta patología, hay 45 millones de habitantes que estamos en libertad condicional".