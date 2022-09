Reapareció Cristina Kirchner y salió al cruce de una tapa de Clarín

La Vicepresidenta criticó el título de una nota que mezcla el intento de magnicidio con el juicio en su contra.

La vicepresidenta Cristina Kirchner tuvo este lunes su primera reacción pública tras el atentado fallido en su contra, al postear en sus redes la tapa de Clarín de hoy y criticar el título de una de sus notas.

"La bala que no salió y el fallo que sí saldrá", se titula la nota que cruzó Cristina, firmada por el periodista Pablo Vaca. El posteo de la Vicepresidenta no estuvo acompañado por ningún texto. Hasta el momento, no había hecho ninguna intervención pública luego del intento fallido de magnicidio, once días atrás.

Noticia en desarrollo