Parrilli sobre Sabag Montiel: "No actuó solo"

El senador Oscar Parrilli se refirió a la carta difundida por Sabag Montiel en la que dijo que quiso "matar" a CFK. Le envió una misiva al fiscal de la causa Vialidad Diego Luciani.

El senador la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, se refirió a la carta difundida por Fernando Sabag Montiel en la que el autor del intento de asesinato a Cristina Kirchner pidió ser juzgado por el fiscal en la causa Vialidad, Diego Luciani. En diálogo con El Destape Radio dijo que “no es un loquito”, y que “no actúa solo”.

Parrilli denunció que las declaraciones de Sabag Montiel responden a que “odia a Cristina". Y manifestó: “Esto demuestra que el autor del intento de asesinato a la Vicepresidenta no es un loquito o una persona que dice cosas improvisadas”.

El exsecretario General de la Presidencia recalcó que Sabag Montiel “le habla al sector que fomenta el odio, la venganza y la eliminación del adversario como herramienta de acción política”. En ese sentido aseguró que, de esa manera, “la Argentina no es viable”.

El legislador nacional describió que Montiel “intenta despegar a aquellos que lo promocionaron y que lo financiaron, a sus autores intelectuales. Para Parrilli “es la ratificación de la connivencia del partido judicial, de los jueces que jugaban al futbol en la quinta Los abrojos (de Mauricio Macri), al pádel en Olivos y que viajaron invitados por Clarín, en avión a la mansión de Lewis, todos ellos la quieren presa o muerta (a Cristina Kirchner)”.

“Sabag Montiel -finalizó el legislador neuquino- hace lo mismo que la jueza Capuchetti, que busca hacernos creer que actuó solo, en la misma sintonía que la nota de Clarín titulada 'la bala que no salió y el fallo que sí saldrá'. No hay término medio para ellos, la quieren presa o muerta a Cristina”.

Finalmente, explicó que “no puede existir una democracia con este nivel de violencia y persecución, así la Argentina no es viable, no se puede gobernar con una proscripción, no puede haber elecciones con proscripción. Tenemos que lograr que Cristina sea plenamente absuelta”.

Montiel no se arrepiente

El detenido acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 1 de setiembre, Fernando André Sabag Montiel, afirmó -en declaraciones desde la cárcel- que el "tiro no salió" porque se puso "nervioso", al tiempo que dijo que "no se arrepiente de su acción".

En declaraciones brindadas al canal C5N desde el penal de Ezeiza donde se encuentra detenido, buscó desvincular del hecho a su pareja, Brenda Uliarte, también detenida; a los integrantes de Revolución Federal y a cualquier vertiente opositora violenta.

"Entenderás que mi situación es muy comprometida", dijo Sabag Montiel, y agregó "Yo estuve buscando los medios de forma despavorida. Yo lo hice por motus propio. Están inventando una historia. Actué solo. Con respecto al atentado, sí. Y tengo las pruebas acá. Brenda Uliarte no tiene nada que ver", sostuvo en una comunicación telefónica desde el penal donde se encuentra detenido.

Al ser consultado sobre los motivos del intento de magnicidio, Sabag Montiel respondió: "Básicamente por la situación del país". Luego fue consultado si efectivamente quiso matar a la Vicepresidenta: "Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después, me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy". Cuando le preguntaron si se arrepiente de su acción, el detenido contestó tajante: "No".