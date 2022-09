"Matémoslos": el violento mensaje del jefe de la organización antiperonista de Brenda Uliarte

Se trata de Jonathan Morel, de Revolución Federal. Ayer admitió que Brenda, imputada por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, participó en la movilización organizada por ese grupo el 18 de agosto afuera de la Casa Rosada.

Se dio a conocer un video con el violento mensaje del jefe de la organización antiperonista a la que pertenece Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, detenido in fraganti por el atentado a Cristina Kirchner. Se trata de Jonathan Morel, del movimiento Revolución Federal, que realiza escraches y ataques a funcionarios y periodistas.

El audio es de una charla del 23 de agosto de este año en los Spaces de Twitter, donde se reúnen a personas a conversar públicamente y funciona como una especia de lugar radial, cada uno desde su cuenta y desde donde se encuentre. En ese espacio del movimiento se escuchan durísimas frases de sus integrantes y de Morel.

"Con la política es imposible. Organicémonos y prendámoslos fuego. Prendámosle fuego el país pero hagamos algo", es una de las frases. Otro dice: "Matémoslos". Y repite: "Y bueno, entonces hay que matarlos", se escucha claramente. Todo sucedió una semana antes del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Morel admitió ayer que Brenda Uliarte, imputada por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, participó en la movilización organizada por ese grupo el 18 de agosto afuera de la Casa Rosada.

El dato de que participó en esa marcha en la Rosada se dio a conocer porque ella misma lo comunicó en un posteo de Instagram que luego borró. La Justicia la vincula a la novia del atacante de CFK a este movimiento que escracha y ataca políticos y periodistas en las puertas de ministerios y de canales de TV.

Morel reconoció, además, que el mismo día del atentado recibió un mensaje de Instagram de un remitente desconocido que decía lo siguiente: "Lo hicimos bien, lo organizamos en un chat de una comunidad con un extranjero. Igual no tenía alas, es solo para que corran".

Según su testimonio en Radio Con Vos, dijo que no conoce a Uliarte y que su agrupación no tiene nada que ver con el atentado en contra de Cristina, como expuso en un comunicado el día de ayer. "El mensaje lo recibimos el mismo día del atentado, 40 minutos después. Me lo mandó una cuenta con 5 seguidores. Creo que la justicia tiene que investigarlo, por eso lo hicimos público, y estamos hablando con abogados", dijo.

Aseguró que "a Brenda no la conocía" más allá de su aparición en Crónica vendiendo algodones que se hizo viral. "Soy una persona que saluda a todos. Son marchas de 60 personas, tampoco es muy difícil, los ves a todos. Somos siempre los mismos 30. Jamás vi a ninguno de los dos", dijo.

"Revolución Federal es un grupo donde no hay una bajada de línea de nadie, cada uno es libre de opinar lo que quiere. A mí me parece una locura (el atentado), repudiable, pero hay otros que piensan distinto", sostuvo.

Dijo Morel que Uliarte es una consecuencia de la política antes que de sus discursos de odio: "Si fue a manifestarse antes a la marcha, no fue escuchada. Entonces tienen que escuchar a la gente, porque le hablan solo a su tribuna".

Uliarte, clave en el atentado a CFK

Brenda Uliarte, investigada como partícipe del intento de asesinato de CFK, estuvo el pasado 18 de agosto en una marcha con antorchas a la puerta de la Casa Rosada con Revolución Federal, un violento grupo anti K que convocó bajo la consigna “Van a correr todos”. El Destape accedió a un posteo de su cuenta de Instagram antes de que la borrara donde ella registró su participación. Revolución Federal se dedica a escrachar a dirigentes peronistas e incluso a algunos opositores puntuales a quienes califican de “tibios” frente a los peronistas. Y tanto el grupo como Uliarte reproducen los discursos de los sectores más duros de la oposición.

Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, tuvo un rol preponderante en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, según se desprende de la investigación judicial. Por eso fue detenida. Una serie de fotografías halladas en su celular y el del agresor de CFK la muestra posando con el arma con el que se intentó matar a la vicepresidenta, la pistola Bersa calibre 32. Mientras que hay filmaciones que la ubican junto a su pareja en pleno intento de magnicidio, el 1 de septiembre. La Justicia entiende que no actuaron solos y que el ataque fue premeditado. Los investigadores rastrean los círculos de relaciones de ambos.