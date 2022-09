Atentado a Cristina: los opositores que atacaron a la vicepresidenta tras el hecho

Los opositores Florencia Arietto, Lucas Llach, Amalia Granata, Martín Tetaz y Franco Rinaldi atacaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner y no se solidarizaron con ella por el intento de magnicidio.

En medio de la conmoción por el atentado contra Cristina Kirchner, diversos dirigentes de la oposición lanzaron bochornosos ataques contra la vicepresidenta, minimizaron el hecho y lo pusieron en duda pese a la contundencia de las imágenes. Las violentas reacciones de Florecia Arietto, Amalia Granata, Franco Rinaldi, Martín Tetaz y Lucas Llach.

Un hombre apuntó con un arma a Cristina Kirchner en un intento de magnicidio contra la democracia y miles de personas salieron a solidarizarse con la vicepresidenta. Lejos de repudiar la agresión, algunas figuras opositoras utilizaron el momento para generar más división y agredir a CFK.

"Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es violencia política. No hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia", tuiteó Tetaz junto a la fotografía del momento exacto en el que Fernando Sabak Montiel apuntó a Cristina.

La mediática provida Amalia Granta salió a atacar a la vicepresidenta con un rabioso hilo de tuits. "Todo armado que pantomima!!! ya no saben que hacer para victimizarla. Y para q suba en las encuestas !demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuente", escribió, ninguneando el intento de asesinato. Desde la legislatura santafesina, ya adelantaron que el bloque Justicialista pedirá su expulsión.

En el caso de Florencia Arietto, la dirigenta de Juntos por el Cambio optó por poner en duda lo sucedido desde la pantalla de TN: "No tengo información, todo lo que venga de Aníbal Fernández me da sospechas. Oh casualidad que estaba la Federal y pasó esto. Pero al margen de eso, si fuera real, que yo al kirchnerismo no le creo nada... si fuera real, todo el procedimiento está mal". Burlándose de la cobertura periodística, Franco Rinaldi fue otro de los que usó Twitter para disparar mensajes de odio: "La bajada de línea de C5GEME es insólitamente trasparente: esto es culpa de la oposición. El hecho está destinado por el oficialismo a ser utilizado políticamente todo lo que se pueda y a justificar desbordes y más violencia del oficialismo nacional".

Otro de los que usó Twitter para atacar a la Vicepresidenta Cristina Kirchner fue el ex Vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, quien soltó un tuit en referencia al magnicida, alimentando la desinformación: "El Magnicida aparecía mucho en CrónicaTV. ¿Para quién trabaja El Magnicida?".