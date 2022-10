Atentado a CFK: recuperan parte del contenido del celular de Sabag Montiel

El teléfono del atacante de CFK se había reseteado tras un primer intento fallido de análisis por parte de la Policía Federal. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ahora logró reconstruir conversaciones de Telegram y Whatsapp cuyo contenido aún no trascendió. Los detalles.

Los investigadores lograron recuperar parte del contenido del celular de Fernando Sabag Montiel, el joven que intentó asesinar a CFK y cuyo aparato telefónico se había reseteado a fábrica cuando la Policía Federal intentó analizarlo por primera vez. La reconstrucción, que permitió acceder a conversaciones de Whatsapp y Telegram y también a aplicaciones como Instagram y tres cuentas de Google, la realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Aún no se conocieron detalles del material que al que se logró acceder.

Según informaron los investigadores, el 28 de septiembre de 2022, la Oficina de Criminalística de la PSA comenzó con el peritaje para intentar recuperar los datos que pudieran continuar alojados en la “nube” de las aplicaciones del teléfono de Sabag Montiel. El resultado fue positivo. Para lograrlo se realizó una “extracción” de información con la presencia de peritos de la DATIP y la querella.

“El procedimiento consistió en la validación de la tarjeta SIM del teléfono secuestrado a Sabag Montiel en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características”, explicaron fuentes de la investigación. Ese procedimiento permitió obtener la información de tres cuentas de Google. Esto derivó en el restablecimiento de las contraseñas y en la recuperación “de la totalidad de los registros obrantes en estas (tres) cuentas”. De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Destape, el atacante y detenido tiene más cuentas de correo.

Luego se repitió el esquema con las aplicaciones de Whatsapp, Instagram, Facebook y Telegram.

“Respecto de WhatsApp, no se encontraron copias de seguridad en las cuentas de Google obtenidas. No obstante, se descargaron todos los datos existentes en la ‘nube’ del servidor de la aplicación”, señalaron los investigadores. Todo indica que la información que se pudo recuperar de este servicio de mensajería fueron mensajes intercambiados el 1 de septiembre, es decir, del día del ataque. “Pudimos ver los mensajes que recibió después del hecho”, indicó José Glinsky, titular de la PSA, a la prensa a la salida de Comodoro Py.

En Telegram el resultado dio mayores resultados positivos. Se logró obtener acceso a la cuenta de Sabag Montiel “y se descargó la totalidad de los datos obrantes en el servidor”. Fuentes con acceso al expediente señalaron que se logró acceder a intercambios desde el 2020.

“En relación con Instagram, todas las cuentas detectadas están suspendidas por Meta. Por tal motivo, se recomendó a la judicatura arbitrar los medios necesarios para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible. Respecto de Facebook, no se han encontrado cuentas vinculadas”, añadieron los investigadores.

Aún no trascendieron datos sobre los menajes encontrados. Por el momento, “las áreas de investigación técnica de la PSA se encuentran trabajando en el procesamiento de los registros obtenidos”. Por ejemplo, trascendieron fotografías de la tarjeta de memoria (son las que ilustran esta nota) pero aún no del contenido de la nube, ya que todavía no fue analizado en profundidad.

En la actualidad los mensajes que nutren el expediente surgen de los únicos dos celulares peritados en profundidad: el de Brenda Uliarte y el de Gabriel Carrizo, ambos detenidos y procesados. La primera junto a Sabag Montiel por tentativa de homicidio calificado y el segundo por ser considerado partícipe secundario del intento de asesinato.

Además del de Sabag Montiel también están en análisis los celulares de la detenida Agustina Díaz y de los “copitos” Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo, tres jóvenes sobre los cuales la querella pidió la indagatoria. Estos teléfonos están a disposición de la Justicia porque Orozco, Volpintesta y Acevedo habían declarado como testigos junto a Carrizo el 5 de septiembre pasado y aportaron sus celulares.

Según informaron fuentes de la investigación a El Destape, del celular de Díaz “surgen muchas cosas que aún no están sistematizadas”. Es decir que en los próximos días continuará surgiendo información relevante para la pesquisa.