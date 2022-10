Alberto Fernández: "Los libertarios son los que le ponen un arma en la cabeza de Cristina"

El presidente sostuvo que existe una relación ideológica muy cercana entre los que atentaron contra la vicepresidenta y el discurso de Javier Milei.

El presidente Alberto Fernández se refirió al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que hay una relación ideológica muy cercana entre el que disparó a Cristina y el discurso de Javier Milei. Apuntó contra los discursos de odio.

"¿Quiénes son los libertarios? ¿Los que quieren libertad o los que le ponen un arma en la cabeza a Cristina? Hay una relación ideológica muy cercana. Hay discursos de odio y no podemos hacernos los distraídos", cuestionó el mandatario en una entrevista con Roberto Navarro en #ElDestapeSinFin. El presidente sostuvo que "hay una relación ideológica muy cercana" con el discurso de Javier Milei. "Yo no digo que Milei los haya mandado a hacer eso, no estoy diciendo semejante disparate, pero hay una relación ideológica muy cercana y él no puede hacerse el distraído”, enfatizó.

Alberto Fernández afirmó que los que atentaron contra la vida de la Vicepresidenta “son los mismos que tiran antorchas prendidas a Casa de Gobierno, los mismos que perseguían a Ferraresi y lo insultaban por la calle, los mismos que produjeron desmanes en el acto de Massa". Remarcó que "es el discurso que él promueve cuando habla de la casta política. ¿Y qué es la casta política? Yo voy a seguir reivindicando la política como el único medio de modificación de la realidad”.

En este sentido, sostuvo que "sigo reivindicando la política todo los días" y apuntó contra "estos señores que vienen con el discurso pro libertad que en verdad es la libertad de los mercados, de los poderosos, o estos (por el discurso de Mauricio Macri) que dicen que terminemos con este progresismo que nada ayuda".