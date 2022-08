La reacción de JxC ante los anuncios de Massa: "Gusto a poco"

"Falta de novedad" y de "rumbo". Esos fueron los ejes que marcaron las primeras sensaciones de la oposición frente a los anuncios del Gobierno en materia económica. Seguirán los análisis.

Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno no lograron subir las expectativas que Juntos por el Cambio definió como nulas ante el reordenamiento en el Gabinete nacional. Con "gusto a poco", falta de novedades, de marcación de un rumbo, con desconfianza y ausencia de información detallada, las primeras repercusiones en el arco opositor no fueron favorables. Sin embargo, seguirán horas de análisis más minuciosos para comprender los alcances de los lineamientos comunicados por Sergio Massa en el arranque de su gestión en Economía.

Distintos referentes de la alianza coincidieron en que las medidas no lograron colmar las bajas expectativas que se habían hecho sobre la nueva gestión. Partieron de "cero" y, por el momento, parecieron quedarse ahí. Desde el PRO se destacó, ante la consulta de este medio, que la mayoría de las decisiones ya habían sido planteadas por Silvina Batakis, la antecesora en esa cartera, y que el resto fue un "anuncio de un anuncio". Como, por ejemplo, medidas de ingresos para trabajadores que cobren entre $50 y $150 mil o la fórmula de movilidad jubilatoria con un refuerzo que será comunicado la semana que viene.

Si bien todavía existe la creencia de que Massa es el único que puede encaminar el rumbo de la economía y las relaciones con sus actores, también se consideró que la posibilidad de tener un éxito concreto, amplio, es muy baja. "¿Qué está celebrando el Gobierno? 500 invitados, farándula y un acto vacío de respuestas a los problemas inmediatos de la gente. Tercer ministro de economía en un mes: 64% de inflación acumulada, más de 60% de pobreza infantil, una economía sin precios y un dólar inestable", se cuestionó desde las redes sociales del PRO tras la jura del nuevo ministro.

A ese cuestionamiento se le sumó el análisis de las medidas calificadas como "con gusto a poco". Según explicó a El Destape Alejandro Cacace, economista y Diputado de Evolución, porque no se detalló un plan de estabilización, reformas de orden cambiario o monetario que dejaran en claro la modificación del rumbo del gobierno. El legislador apuntó que Massa adelantó un cumplimiento de la meta fiscal pero no especificó en qué reducirá el gasto. Lo más sustantivo de la conferencia estuvo, entonces, vinculado a los subsidios a los servicios públicos. Algo que podría no ser suficiente.

En Twitter, Mario Negri, jefe del bloque oficial de la UCR en Diputados, también optó por el "gusto a poco". Señaló que "de los tres asuntos clave que debe corregir el Gobierno sólo se aludió a la quita de subsidios (hay que ver cuánto implica). No hubo precisiones sobre el tipo de cambio y la tasa de interés". En tanto, la Coalición Cívica mantendrá una reunión con asesores económicos este jueves para analizar en detalle los anuncios.

Todavía no hubo repercusiones del llamado que Massa le hizo a la Cámara Baja para dar rápido tratamiento a leyes que benefician, en términos impositivos, a la construcción, la bio y nanotecnología, la agroindustria y la industria automotriz por ser generadores de empleo y crecimiento. Según la posición de Juntos por el Cambio, el Parlamento es el único ámbito habilitado para entablar cualquier tipo de diálogo o negociación. Por el momento, sin embargo, no se manifestó una aceptación al gran consenso entre todos los sectores de la sociedad, la economía y la política.