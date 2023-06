Trabajadores de un astillero cruzaron a Lanata: "Violencia"

Los trabajadores del Astillero Río Santiago acusaron al periodista de Canal 13 y Grupo Clarín de difamar a la empresa.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago manifestaron este martes su repudio al periodista Jorge Lanata, a Canal 13 y al Grupo Clarín por violencia mediática, a quienes acusaron de difamar a la empresa estatal fabricadora de barcos en su programa televisivo del último domingo.

"Una vez más, el Astillero Río Santiago es víctima de la injusta violencia mediática con la que voceros de las corporaciones que están detrás de Juntos por el Cambio, preparan el terreno para un nuevo ataque contra los trabajadores/as del ARS y sus familias", expresaron los trabajadores del astillero en un comunicado difundido el último lunes.

En ese sentido, remarcaron que en un informe difundido por Lanata en su programa televisivo, se afirmó que "el Astillero solo recupera el 1%" de lo que gasta proveniente de fondos de la provincia de Buenos Aires. "Las ganancias de esta industria no se miden solo desde el aspecto comercial por venta de barcos, ¡sino principalmente por los beneficios para la Armada y la Marina Mercante de cada país!", respondieron los trabajadores, nucleados en ATE Ensenada.

En su programa, además, los periodistas del equipo de Lanata afirmaron que "las actividades más difundidas son visitas guiadas para escuelas, la noche de los museos, y las políticas de género”. Al respecto, los trabajadores contestaron que "no dijo nada de que a muy poco del acto por los 70 años de la fundación de la Empresa, los trabajadores del ARS le metimos ritmo de botadura, de lunes a lunes, a la Compuerta de Puerto Belgrano. Una obra de enorme magnitud, que se suma a la entrega de las LICA, para la Armada".

“La Provincia no necesita una fábrica de barcos, que no hace barcos, no puede ser que todo el gasto sea sueldos. Nadie está diciendo que echen a los 3.000 tipos, pero que laburen”, agregó Lanata.

"Sabemos que ellos sí quieren 'que echen a los 3000 tipos', porque ya lo intentaron durante el gobierno anterior, y también sabemos que no quieren que laburemos, ¡si hasta nos cortaron los insumos a la hora de intervenir la empresa!", contestaron los trabajadores del ARS. En el mismo sentido, acusaron a Lanata y a su equipo de ser "voceros de las corporaciones que están detrás de Juntos por el Cambio" y de preparar "el terreno para un nuevo ataque contra los trabajadores/as del Astillero Río Santiago y sus familias".

"Por todo esto nos preguntamos, ¿para quién hace campaña Lanata desprestigiando al Astillero Río Santiago?", cerraron los trabajadores.