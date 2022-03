Sesiones ordinarias PBA: Kicillof recordará los casos de espionaje y la Gestapo antisindical

Este miércoles a la tarde el gobernador bonaerense inaugurará el 150º período de sesiones ordinarias de la Legislatura. Tras el papelón del PRO en el Congreso nacional, resta saber qué harán en la Provincia.

Este miércoles a partir de las 18 horas, el gobernador Axel Kicillof inaugurará el 150º período de sesiones ordinarias de la Legislatura. Lo realizado, lo que viene y las causas de espionaje ilegal que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires serán los ejes de su discurso.

La famosa reunión conocida como la “Gestapo” antisindical será mencionada por el mandatario bonaerense durante su alocución inaugural. En la misma participaron 3 ministros de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el actual intendente de La Plata, Julio Garro, el aún senador bonaerense, Juan Pablo Allan, y empresarios de la construcción y el motivo del encuentro fue para armar causas contra sindicalistas como Juan Pablo “Pata” Medina, entre otros.

Si bien desde la Justicia, el juez Ernesto Kreplak investiga lo ocurrido, el hecho no pasó desapercibido en el ámbito político. Entre los presentes en la Legislatura estarán dirigentes que formaron parte de la Gestapo y el gobernador hará mención directa. Fuentes gubernamentales confirmaron a El Destape que “las causas de espionaje ilegal”, serán uno de los temas.

Respecto de la postura de la oposición - centralizada fundamentalmente en Juntos - aún no tomaron una definición a cómo reaccionarán. “Si nos paramos y nos vamos lo vamos a evaluar en la reunión de bloque esta tarde”, confesó un diputado provincial a este medio. En relación a la posibilidad de colgar carteles para visibilizar algún reclamo en particular, indicó que “puede ser que ingresemos con la bandera de Ucrania pero todavía no está confirmado”, agregó.

En tanto, Kicillof hará hincapié en dos ejes más. Por un lado, y según destallaron desde su entorno, “repasará la gestión y la puesta en valor de los logros obtenidos”. Es decir, destacarán el trabajo que permitió diferentes avances como por ejemplo “que no haya que estar todos los meses penando para pagar salarios”, o que “es el tercer año consecutivo de paritaria salarial resuelta antes de empezar las clases”. La “resolución sustentable de la deuda con acreedores internacionales”, también será otro de los tópicos.

Estarán presentes todas las fuerzas que integran la Legislatura, así como también el gabinete bonaerense, intendentes y representantes del gobierno nacional. Habitual en Kicillof, el discurso fue confeccionado por el propio Gobernador, y sólo muy pocos dirigentes pudieron leerlo e incorporarle información de los distintos temas que mencionará.

Otro de los ejes principales del mensaje estará centrado en el Programa de Reconstrucción y Transformación provincial “6x6” que fue presentado el 9 de diciembre pasado. El mismo propone que, “luego de seis años de crisis y pérdidas”, en referencia a la pandemia y el gobierno de María Eugenia Vidal, se viene “seis años de recuperación”.

El programa consta de diez medidas entre las que se destacan la propuesta de asfaltar 100 mil cuadras de tierra en el conurbano; reparar los hospitales bonaerenses y las escuelas, así como construir nuevas; fortalecer la oferta de formación para los docentes; duplicar la cantidad de policías en el Gran Buenos Aires y crear 1.100 policías rurales.

También consiste en relanzar la obra social bonaerense IOMA; mejorar la conectividad rural; promover centros universitarios y de educación superior locales; avanzar en un portal y una app para integrar los servicios y trámites de la administración pública; lanzar un plan para la digitalización y formación laboral de los jóvenes; implementar el programa Turismo Todo el Año y en Toda la Provincia, y expandir todas las líneas de financiamiento para pymes e inversión.