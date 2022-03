Fuertes rechazo a la oposición por abandonar el Congreso cuando hablaba Alberto

Distintos ministros y ministras bonaerenses salieron al cruce de la oposición de Juntos que, en medio del discurso del presidente Alberto Fernández se paró de sus bancas. “Son irresponsables haciendo un triste papel”, señalaron.

Tras la finalización del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, distintos ministros y ministras bonaerenses salieron al cruce de la oposición de Juntos que se paró de sus bancas y abandonó el recinto.

El hecho ocurrió cuando el presidente Alberto Fernández pidió que se investigue qué ocurrió con el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Mientras que los y las diputadas de la bancada del PRO abandonaron la Cámara de Diputados, los y las legisladoras de la UCR, la Coalición Cívica y otros tantos siguieron en sus bancas.

“El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento”, recordó Fernández y agregó: “Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”.

Uno de los dirigentes que disparó contra Juntos fue Carlos Bianco, actual jefe de Asesores bonaerense. En su cuenta de Twitter escribió: “La misma oposición irresponsable que dejó al Gobierno nacional sin presupuesto, hoy se comporta como estudiantina porque no les gusta que el Presidente les recuerde que Macri es el único y verdadero responsable de la deuda impagable tomada con el FMI”. Además finalizó su mensaje irónicamente: “República, diálogo y coso”.

En tanto, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, también se refirió a lo efectuado por Juntos. “No escuchan ni se hacen cargo del enorme endeudamiento al que sometieron a las y los argentinos. Gritaron, insultaron y se fueron del recinto”, señaló. A pesar de la polémica actitud, a la dirigente no le llamó la atención lo sucedido: “La oposición irresponsable haciendo un triste papel. No nos sorprende”.

Ambos dirigentes acompañaron los posteos con la foto de las bancas vacías de Juntos en el reciento mientras Alberto Fernández brindaba su discurso