Pérsico adelantó que la marcha del Día de la Militancia será "masiva" y reflejará "unidad"

El secretario de la Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, se refirió a la movilización del 17N: “Mañana es el día de la militancia y además es un acto multitudinario de apoyo al presidente” y agrego: “Mañana será una marcha masiva. No es una marcha contra nadie, es en apoyo al gobierno”

En declaraciones a El Destape Radio Pérsico remarcó: “El presidente salió a escuchar a la gente y eso ayudó. Mañana los trabajadores vamos a apoyar al gobierno. No ganamos pero estamos en la cancha, seguimos en juego”. Y agrego que: “Cuando hay que gobernar y salir de una crisis el voto va al peronismo. No tengo dudas que vamos a seguir gobernando la Argentina”

El funcionario explicó que el pasado 18 de octubre "hicimos un acto con los trabajadores en apoyo al Gobierno" pero "no pudimos tener la palabra del Presidente", por lo que "le propusimos un acto el Día de la Militancia donde él sea el único orador".

A su vez definió al Día de la Militancia como "un día muy querido por el peronismo y los trabajadores" e insistió que será una jornada "masiva" donde participará "todo el conjunto de los sectores y espacios que forman parte del Frente de Todos".

Acto seguido, Pérsico llamó a "institucionalizar una mesa de coordinación y de conducción del frente", propuesta que, según el referente social, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el presidente Alberto Fernández, "ya plantearon". "Muchos ven como un problema la existencia de tantos espacios (dentro del Frente de Todos) y para nosotros es una gran ventaja, porque expresa cada vez mejor a la Argentina", subrayó el dirigente. En este sentido insistió con "desarrollar un proceso de ordenamiento" y lo distinguió de "la política de las fotos".

"No es solamente reunirnos una vez cada tanto para sacarnos una foto. Lo vemos en Cambiemos, que se matan todos pero se sacan una foto muy limpia y muy pulcra", apuntó Pérsico y comparó: "Nosotros no somos así". A su vez se refirió nuevamente a la convocatoria de mañana y señaló que "las movilizaciones de trabajadores a algunos sectores los ponen nerviosos" ya que "están acostumbrados a que la Argentina se parezca a Puerto Madero y Argentina no es eso, es mucho más compleja".

En la misma línea sostuvo que sectores de la oposición "se asustan con el aluvión de las organizaciones populares" y "se sienten atemorizados porque estamos construyendo una democracia que da lugar a la expresión de los trabajadores".

Finalmente remarcó que el Frente de Todos es "el frente más amplio que ha construido el movimiento nacional en la Argentina" y llamó a "discutir más las políticas de Gobierno y darles más fuerzas". "Es nuestro deber darle al frente una estructura orgánica que nos pueda hacer resolver los problemas", concluyó.