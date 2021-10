El Gobierno confirmó que se eliminan los cupos del ingreso a la Argentina

Desde el 1º de noviembre se retomará la situación previa a la pandemia a partir de la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo.

En un nuevo paso hacia la normalización total del esquema migratorio, el Gobierno confirmó que a partir de este martes se eliminarán los cupos de ingreso al país. Lo aseguró el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Desde el 1º de noviembre se retomará la situación previa a la pandemia de coronavirus a partir de la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo.

Actualmente, al país, solo pueden ingresar personas nacionales, residentes o turistas residentes de países limítrofes, con esquema de vacunación completo, que hayan permanecido en estos durante los catorce días previos al ingreso al territorio nacional. Esto cambiará, desde el 1° de noviembre, cuando comienza la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo.

La restricción de la cantidad de personas que podían arribar al territorio nacional por día había sido causa de una intensa polémica porque provocó una enorme cantidad de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, con gente varada en el exterior por semanas enteras.

De Pedro explicó, en declaraciones radiales que el primer paso será "abrir el paso como corredor sanitario", y a partir del 1° de noviembre se permitirá "también la apertura a los extranjeros de cualquier parte del mundo". Por vía terrestre, Entre Ríos y la Argentina posee tres pasos fronterizos con Uruguay: Colón-Paysandú, Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos.

No obstante, no será lo único habilitado a partir de los próximos días. En primer lugar, desde mañana martes 19 de octubre no habrá más cupos de ingreso. Por otro lado, se abrirá corredor seguro en Misiones y Entre Ríos. Centro de Frontera Posadas - Encarnación (Paraguay); Bernardo de Irigoyen - Dionisio Cerqueria (Brasil); Centro de Frontera Concordia - Salto Uruguay.

Corredores seguros al momento.

- Misiones: Centro de Frontera Iguazú - Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.

- Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo" y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.

- PBA y CABA: Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express.

- Ushuaia: Aeropuerto Internacional "Malvinas Argentinas" y Puerto de Ushuaia.

- Jujuy: Paso vecinal fronterizo La Quiaca – Villazón.

- Córdoba: Aeropuerto internacional de Córdoba.

En el mismo sentido, aseguraron que se mantendrán "los protocolos que existen a nivel mundial: el certificado de vacunación y un hisopado que piden las compañías aéreas y el que se pide en las fronteras". El mandatario provincial, Gustavo Bordet, solicitó la apertura de los tres pasos fronterizos para reactivar el turismo y otras actividades, pero también por las familias separadas de la zona. El gobierno entrerriano "trabaja junto al nacional para definir los protocolos, queremos que el determinado nacionalmente se adapte para los residentes de ambas ciudades, trabajar como burbujas con esas familias", agregó.