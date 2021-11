Sin micros ni "autoconvocados", Macri vuelve a Dolores en medio de la campaña

El macrismo alega que nunca organizó una movilización y que la semana pasada sólo fueron autoconvocados. Ahora, sólo podría ir a Dolores un puñado de dirigentes. Macri está concentrado en la campaña y ya tiene un boleto a Tandil.

Sin la arenga de la semana pasada, Mauricio Macri y su núcleo más íntimo irán el miércoles al juzgado federal de Dolores para, esta vez sí, concretar la declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. En las últimas horas comenzaron a llegar mensajes a figuras PRO y, por ahora, sólo están confirmados algunos diputados. Hasta el lunes a la noche, las principales caras bonaerenses no mostraron movimientos similares ya que están concentradas en una carrera hacia las urnas que, según una encuesta y sondeos internos, los dejaría como ganadores en la provincia pero con un resultado muy ajustado que todavía tienen que apuntalar. Por eso, saldrán a pedir el voto con más fuerza y Horacio Rodríguez Larreta tomó, como en la PASO, un rol protagónico ante la incertidumbre por los votos que no estuvieron el 12 de septiembre y podrían estar el 14 de noviembre.

"No haremos más que ir al juzgado", dijo a El Destape una fuente cercana al ex presidente de la Nación que aclaró, también, que el jueves pasado no organizaron una marcha sino que los que se acercaron a Dolores fueron "autoconvocados". Con esa lógica, si no llamaron a una movilización hace cinco días, no lo harán ahora. De hecho Patricia Bullrich no viajaría y, durante varias horas, algunos diputados del PRO estimaron probable que el dirigente vaya solo, sin una caravana. Después, comenzaron a analizar opciones y empezó el operativo acompañamiento. No está en el horizonte un acto de apoyo, tampoco un relanzamiento político, pero sí la compañía de unos 15 legisladores que viajarán en autos particulares.

Es que la semana pasada, la foto fue de desolación. En la plaza municipal hubo apenas un par de cientos de manifestantes y algunos dirigentes, la más taquillera fue Bullrich que compartió un escenario improvisado con Macri. No fueron los 400 micros publicitados, un número que siempre desmintieron desde la oposición, y tampoco estuvieron los 4.802 votantes que tuvo Diego Santilli en el distrito. Aún así, Mauricio logró instalarse en el centro de la escena opositora y cosechó apoyos dentro de su espacio.

Más allá de la anécdota, Macri está concentrado en tres cosas: mostrarse como un perseguido del kirchnerismo, cumplir con la agenda de la Fundación FIFA y hacer campaña. Después de la indagatoria fallida, el ex presidente estuvo en Córdoba y Santa Fe, dos provincias donde Cambiemos ganó por 23 y 10 puntos, respectivamente, en las PASO. Dos provincias, también, en las que el ex presidente perdió las internas.

Su raid electoral también incluirá pasos por la provincia y Ciudad de Buenos Aires. En este último distrito todavía no se definió cómo será la aparición pero ya se sabe que habrá varios cierres de campaña, algo así como una itinerancia barrial para estar en las distintas zonas de la CABA y se perfila un nuevo búnker en Costa Salguero, sin los candidatos bonaerenses, exclusivamente porteño.

En Buenos Aires la cuestión estará más peleada que en la CABA. Según un sondeo de las consultoras Equis - Proyección, entre Juntos y el Frente de Todos hay una distancia del 1,7%, a favor de la oposición, y más de un 13% de indecisos. Un número altísimo que convertirá la elección en algo impredecible. Al proyectar el porcentaje de personas que no definieron qué boleta meterán en la urna y aquellas que adelantaron una voto blanco, la diferencia sigue siendo ajustada, sólo dos puntos.

Por eso, en los próximos días la dirigencia bonaerense saldrá a pedir el voto con más fuerza y un mensaje más claro. En general, el objetivo opositor es plantear el cambio en la composición del Congreso: hay que llegar a 120 diputados y conseguir 5 senadores más. Esa tarea contó con el protagonismo fuerte de un Larreta que recorrió municipios solo pero también acompañado por Santilli y Facundo Manes. "Está a full", sostuvieron cerca del armado provincial. ¿La razón? La alta imagen positiva del mandatario porteño que, junto a la de los dos candidatos masculinos, tracciona la boleta de Juntos.

En los últimos nueve días de campaña, habrá muchas figuras nacionales en la provincia. Elisa Carrió, Larreta, Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto ya aparecieron con los candidatos en reiteradas ocasiones. Ahora, se espera una recorrida con Bullrich en Ituzaingo, zona Oeste, el miércoles, la dirigenta de la Coalición Cívica volverá a aparecer el viernes en Mercedes y Luján mientras que Macri estará en su ciudad natal, Tandil, en una fecha aún a definir.

También habrá nuevas apariciones de Larreta, Pichetto y Lousteau además de nuevas recorridas conjuntas de Santilli y Manes que el lunes, por ejemplo, se mostraron en José C. Paz y Malvinas Argentinas. El objetivo es que "el colo" haga 25 municipios, unos 4 mil kilómetros, en el sprint final de campaña. Durante todo el trabajo electoral, el ex porteño estuvo en 112 de los 135 departamentos bonaerneses y acumuló 30 mil kilómetros en una estrategia que lo llevó a concentrarse en 50 distritos base que concentran el 80% de los habitantes bonaerenses y, por consiguiente, de electores. Se trata, por mencionar algunos, de La Plata, La Matanza, Mar del Plata, Ituzaingo, Avellaneda, San Martín, San Fernando, Tigre, Bahía Blanca, Almirante Brown, Etchevarría, Hurlingham, Lanús, Quilmes, Morón y Merlo.

En medio de los preparativos finales, la necesidad de acordar varias cuestiones. En principio, los cierres. La CABA tendrá varios y en la provincia aún resta definirlo. Por otro lado, los búnker. Todavía no fueron confirmados los espacios pero empezaron a crecer las chances de volver a disponer de tres centros de operaciones: uno para la Ciudad, otro para Buenos Aires y otro nacional.