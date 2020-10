La doble vara de Juntos por el Cambio. El bloque opositor se negó a acompañar un proyecto de resolución que repudiaba “las acciones de espionaje ilegal desarrolladas durante la gestión del ex Presidente de la Nación Mauricio Macri y llevadas a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al mando de Gustavo Arribas, en perjuicio de los familiares de los 44 Tripulantes del submarino de la Armada Argentina ARA San Juan, en el mismo momento en que se desarrollaban los operativos de búsqueda de la nave trágicamente desaparecida el 15 de noviembre de 2017”.

¿Los argumentos? “No podemos repudiar algo que está en sede judicial y no posee sentencia firme”, esgrimieron en la reunión virtual de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia donde se trató el expediente. La presidenta de la comisión y diputada del Frente de Todos, Susana González, los tildó de “caraduras” y de tener un “doble discurso”, por haber pasado “cuatro años hablando de causa de Cristina Fernández de Kirchner que no tenían sentencia firme”.

El legislador, miembro de la comisión e histórico dirigente del peronismo, Carlos “Cuto” Moreno, les recordó que incluso, “desaforaron a un diputado sin sentencia firme”, en referencia a Julio De Vido. “Son unos desvergonzados”, afirmó. A pesar de no contar con las firmas de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos conseguirá despacho favorable en la firma de su bloque.

ARA San Juan

El proyecto de resolución se trató sobre tablas en una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires pero fue rechazado por no contar con los votos de las dos terceras partes. De esta manera se giró a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la peronista Susana González.

La iniciativa se refiere a las acciones de espionaje ilegal que le realizaron a las 44 familias de las víctimas del ARA San Juan. “Dichas inhumanas e indignantes acciones forman parte del proceso sistémico de inteligencia ilegal montado por el macrismo durante su gobierno”, indica el escrito.

También señala que “la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, realizó la pertinente denuncia formal del caso ante la fiscalía federal n° 2 de Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal Daniel Adler, solicitando la citación a indagatoria del Jefe de la Delegación Mar del Plata en aquel entonces, del ex Director de Reunión Interior, de la ex Subdirectora de la AFI Silvia Majdalani, del ex Director General del Organismo Gustavo Arribas y del ex presidente de la nación Mauricio Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 de ley 25.520".

"El material acompañado demuestra que la AFI llevó adelante tares de inteligencia ilegal sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de la víctima del hundimiento, conforme señala la demanda”.