El CEO de una multinacional, sorprendido por la "lentitud" del sindicalismo

El director de Syngenta en Argentina, Antonio Aracre, definió como “una medida adecuada y justa” al anuncio del Gobierno nacional de establecer un impuesto a la ganancia inesperada, destinado a financiar un bono a jubilados y trabajadores informales. Y hasta se mostró sorprendido por la "lentitud" del sindicalismo en reclamar mejores condiciones para los trabajadores.

"Es una medida adecuada y justa y sobre eso hay poco disenso. No he visto a nadie que diga que los jubilados o los que están en la informalidad no deban cobrarlo. Sobre cómo se financia esto, me parece inteligente el anuncio de que no quieren que repercuta en la situación fiscal y recaudar en base a ganancias inesperadas, que se hayan generado en determinadas condiciones", afirmó en diálogo con El Destape Radio.

Según el CEO que comanda una sucursal de una de las empresas más poderosas de la agroindustria, "ninguna empresa pequeña estará alcanzada por este impuesto, lo cual es un alivio para emprendedores que la pasaron mal en estos años”.

“Es para empresas que tengan una alta rentabilidad, o que hayan tenido en el último período una tasa de rentabilidad bastante inesperada. Esto lo estoy asumiendo porque en realidad todavía no hay tal resolución, pero estoy tratando de interpretar lo que dijo el ministro (de Economía, Martín) Guzmán cuando lo anunció”

Y agregó: “Está reconocido en el mundo que el impuesto a las ganancias es de buena factura. Estamos hablando de una situación extraordinaria, generada por una guerra, y por única vez".

Aracre negó que haya casos de rentas inesperadas en la mayoría de las industrias y productores del agro, pese al encarecimiento de algunos insumos a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Por las bases en las que está siendo definida la renta inesperada, no me da la sensación de que llegue a ningún productor agropecuario. Debe ser de una magnitud gigante para que pueda tener una rentabilidad de 10 millones de dólares, habida cuenta que está pagando retenciones por su producción. Es para exportadoras de granos, de petróleo o dedicadas del comercio electrónico"

"Muchos de los que dicen que no hay que pagar muchos impuestos en la Argentina demandan educación y salud pública de calidad, pero todo eso requiere fondos”, afirmó. En este sentido resaltó la necesidad de replantear “qué estado queremos y cómo lo queremos financiar”.

Participación de los trabajadores

Por otra parte, Aracre se manifestó a favor de que los trabajadores recuperen la participación en la economía de las empresas y sugirió que los gremios no están incentivando esto.

“Es conveniente y necesario para la economía argentina que los asalariados recuperen su participación. Hay asalariados con puestos no precarizados que están por debajo de la línea de pobreza. Hay una cierta lentitud por parte del movimiento sindical en los últimos meses que no comprendo bien”, observó.

Y agregó: "Yo he planteado y he escuchado la importancia de plantear una suma para los asalariados que tengan ingresos menores a 60 mil pesos. No le cambiaría la vida a nadie que gane 150 mil y he visto reticencia al movimiento sindical a ir por ese lado, porque no les resulta tan funcional a la hora de presentar sus logros".

De esta manera, concluyó en que “hay que explorar un poco más por el lado de los sindicalistas para saber por qué están en contra de esas sumas extraordinarias para trabajadores, o por qué no pelean por esa posibilidad”.