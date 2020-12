El presidente Alberto Fernández anticipó que convocará para enero próximo al Consejo Económico y Social, que estará encabezado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Fernández adelantó que será ese mismo espacio el que terminará de darle forma a un proyecto de ley para reglamentar su funcionamiento, que será luego enviado al Congreso para su tratamiento.

Con la creación de ese organismo, el Gobierno nacional buscará planificar políticas a largo plazo, con un mandato para su titular de cinco años y áreas de trabajo vinculadas a la educación, el desarrollo regional, ciencia y tecnología, empleo y jubilaciones.

Se trata de una iniciativa que el Presidente anunció al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo, cuando adelantó que el organismo tendrá como tarea "responder de forma colaborativa a las siguientes preguntas: ¿Cómo promover las decisiones estratégicas y los trabajos del futuro? ¿Cómo atender la agenda del cambio climático? ¿Cómo atraer la riqueza argentina en el exterior, con fines productivos? ¿Cómo generar mejores instituciones?".

Por otro lado, en una entrevista en Radio 10, Fernández pidió "a los argentinos que entiendan que hay sectores que buscan generar desaliento con la movilidad jubilatoria y la vacuna porque lo que quieren es un pueblo que tenga los brazos caídos porque, cuando eso pasa, llegan los que endeudan y el dinero se fuga". "Necesitamos un pueblo movilizado, ávido de derechos y que nos reclame qué es lo que debemos hacer”, señaló Fernández.

En otro orden, y respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el jefe de Estado consideró que "vamos avanzando bien" y sostuvo que el organismo internacional de crédito "ve resultados de nuestra gestión", al asegurar que "los equipos técnicos sintonizan con nuestros planteos, que Argentina crezca para pagar".

Fernández destacó además la negociación con los acreedores privados, al asegurar que la quita que logró el país se destinará en 2021 “a la producción y al trabajo” y reiteró que las tratativas para alcanzar un acuerdo con el FMI “están bien encaminadas”.

Consultado sobre afirmaciones del exministro de Economía Roberto Lavagna en torno a la gestión del Gobierno nacional, el mandatario dijo que "toma a bien sus críticas", al afirmar que cree "en su honestidad intelectual" aunque "no necesariamente" las comparte. Sostuvo que el excandidato presidencial "más que críticas propuso objetivos" y en eso no están "en desacuerdo". Sin embargo, el Presidente diferenció a Lavagna de "los diputados que dicen representarlos", al considerar que tienen "una conducta obstruccionista, competitiva en términos políticos" que no le gustan.

"Eso suelo hablarlo con Roberto, por eso hago una diferencia en ese sentido", explicó Fernández y se preguntó: "¿Quién no quisiera tener un un hombre como Lavagna en el Gobierno?".