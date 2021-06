Alberto Fernández cruzó a la oposición por boicotear el plan de vacunación contra el COVID-19

El presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del plan Casa Propia-Casa Activa. "Hay un mañana y el mañana está cada vez más próximo. La puerta al mañana es la vacunación", dijo.

El presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del plan Casa Propia-Casa Activa y cruzó a la oposición por boicotear el plan de vacunación contra el COVID-19. "No vamos a parar hasta que el último argentino y argentina esté vacunado. El resto son fuegos de artificio", dijo.

Además, el Jefe de Estado argentino aseguró desde la Casa Rosada: "Hay un mañana y el mañana está cada vez más próximo. La puerta al mañana es la vacunación", afirmó con optimismo.

"No vamos a parar hasta que el último argentino y argentina esté vacunado. El resto son fuegos de artificio de los que quieren llamar la atención porque tienen poco para decir y que cuando tuvieron que hacer y decir hicieron todo mal", disparó contra la oposición.



En otro pasaje, Fernández aseveró: "Tenemos que poner el máximo empeño para vacunar a todos los argentinos y argentinos. Y no está lejos, eh. Seguimos trayendo vacunas a pesar de las críticas bien y mal intencionadas".

El Gobierno nacional se prepara por estas horas para emitir un nuevo DNU para renovar las medidas de aislamiento frente a la segunda ola de coronavirus, que regiría desde el próximo sábado 26 de junio, mientras espera que en Diputados se pueda aprobar el proyecto que envió de "emergencia COVID-19", pero no será esta semana porque ya no dan los tiempos.

"Ya están los votos. La ley sale este viernes o el martes de la próxima semana. Lo más probable es la semana que viene", estimaron fuentes del oficialismo a NA sobre la aprobación del proyecto. Además, aclararon que "no se puede confirmar que salga el viernes, porque operativamente no está la certeza de que se llegue con el protocolo de control por PCR a los diputados". En tanto, fuentes de Casa Rosada precisaron que "si no hubiera una medida excepcional por parte del Gobierno nacional, lo que se haría es prorrogar el decreto 287".

El DNU en cuestión que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 1 de mayo, estableció cuatro fases sanitarias: zonas de bajo riesgo epidemiológico, de riesgo medio, de alto riesgo y de alarma. En esa línea explicaron que en caso de tener que renovar el DNU vigente, no se realizará ningún anuncio exclusivo sobre este tema, sino que la medida podría ser explicada en el marco de una actividad presidencial.

Respecto de la cantidad de casos, fuentes con despacho en Balcarce 50 afirmaron que "hay un descenso sostenido" en el número de contagios, pero consideraron que "hay que tener cuidado con futuras aperturas para sostener lo conseguido hasta el momento".