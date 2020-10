Un día como hoy, pero de 2010, el país se vio sorprendido por una noticia que golpeó fuerte a millones de personas: Néstor Kirchner falleció a causa de un paro cardíaco. Diez años después de aquel momento y a un año del triunfo en las elecciones presidenciales ante Mauricio Macri, Alberto Fernández brindó un emotivo discurso en el Centro Cultural Kirchner, donde recordó a su "querido amigo" y compañero de la política.

Parado en la entrada de la gigantesca infraestructura, que cuenta con decenas de espacios culturales para el público, el Presidente de la Nación contó cómo fue que logró repatriar la estatua del exvicepresidente que estaba en la ONASUR y que había sido retirada en septiembre de 2019: "Hoy estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper (Ex Presidente de Colombia) me contó que la estatua de Néstor había dejado su lugar en la ONASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y había terminado en un depósito, lo llamé a Julio Vitobello (Secretario General de la Presidencia de la Nación) y le dije: 'Ocupate, eso no puede ser. Ocupate de que Néstor vuelva al lugar que se merece'".

En septiembre de 2019, la estatua de Néstor Kirchner que estaba en la ONASUR fue retirada

A modo de homenaje, y tras un diálogo que tuvo con la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidieron que lo mejor era instalar la estatua en el Centro Cultural Kirchner: "Y después empezamos a pensar cuál era el mejor lugar para Néstor. Le preguntamos a Cristina porque sentimos que en este Centro Cultural que, a diferencia de Cristina, cuando los arquitectos nos trajeron los proyectos de lo que había que hacer aquí. Acabábamos de recuperar el Correo Argentino y teníamos que ver qué hacíamos con este edificio maravilloso, que es un palacio increíble. Y Néstor lo soñó como lo que es hoy: como un centro cultural. Es el centro cultural más grande que tiene América Latina. Y yo sentí que este lugar majestuoso, como bien cuenta Cristina: Néstor siempre recordaba a su padre, que era el tesorero del correo de Río Gallegos (Santa Cruz). Este era el lugar en el que Néstor tenía que estar".

Asimismo, Alberto se alegró con la idea de que cada visitante del CCK podrá encontrarse con la estatua de Néstor en el frente de la entrada: "Y que cada uno entre a esta puerta para disfrutar de este maravilloso centro cultural y de los espectáculos, las conferencias y de toda la belleza que brinda, podrá ver al hombre que tuvo la idea de construir esto y que además fue el presidente que cambió la historia en Argentina".

"Lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. ¡Gracias, Néstor! De corazón"

Finalmente, el Presidente terminó emocionándose al mencionar que el 27 de octubre se cumplen dos aniversarios importantes para el kirchnerismo: "Así como digo que el destino existe y no sé por qué tuve que ganar las elecciones un 27 de octubre, a veces pienso que sí pasó porque alguien escribe el destino y alguien quiso que un 27 de octubre yo gane las elecciones con Cristina y con todos ustedes. En todo caso, lo que siento, es que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina. Y así lo voy a hacer. Y así lo vamos a hacer. Y cada una de las promesas que hicimos en campaña, las voy a cumplir. Y vamos a poner de pie, como Néstor me enseñó a poner de pie a la Argentina en el año 2003. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío, me pregunto: ¿Y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta". Con lágrimas en los ojos, deseó: "Lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. ¡Gracias, Néstor! De corazón".