Los motivos de Alberto para resolver el pago del fallo de la Corte con un bono

El Presidente tomó la decisión junto a su equipo legal y económico para evitar el desacato. "Para decir 'te pago' pero sin pagar", lo definían en la Casa Rosada. Por un lado, jugó el temor de que algunos funcionarios luego fueron blanco de la persecución judicial. También la necesidad de tranquilizar las variantes económicas.

El presidente Alberto Fernández ideó durante el fin de semana navideño la propuesta de un pago en bonos a la ciudad de Buenos Aires para evitar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y profundizar el escenario de conflicto de poderes en momentos que el Ejecutivo apunta a tranquilizar las variables económicas, no a agitarlas. El antecedente de un pago a la provincia de Santa Fe -también por un fallo de la Corte aunque con algunas diferencias con el caso porteño- sirvió para echar mano a esta salida y "decir te pago sin pagar", como la definían en la Casa Rosada. Los integrantes de la Liga de Gobernadores no fueron consultados y optaron por el silencio, aunque algunos reconocieron que la resolución "técnicamente" no era mala.

El Presidente dio la noticia a media mañana a través de un detallado hilo de tuits. Fue el fruto de un fin de semana de trabajo con el ministro de Economía Sergio Massa y su equipo respecto a la vuelta que se le podía encontrar al fallo de la Corte, a fin de no caer en un incumplimiento liso y llano. Por un lado, porque eso ponía a muchos funcionarios a tiro de denuncia y, en caso de que llegue a ganar Juntos por el Cambio en 2023, posibles blancos de persecución judicial. Por el otro, porque la tarea de Massa viene siendo la de tranquilizar todas las variantes de la economía con el propósito de bajar la inflación, tratando de dar señales de previsibilidad y cerrando con los diferentes sectores acuerdos de tres y cuatro meses de plazo. Un conflicto de poderes al más alto nivel no ayudaba en nada a ese objetivo, incluso había analistas que lo ponían como uno de los principales motivos de la nueva suba del dólar blue.

Desde el entorno jurídico del Presidente -Julio Vitobello, Vilma Ibarra y Juan Manuel Olmos- y en el equipo económico comenzaron a buscar alternativas. Encontraron el antecedente del bono TX31, aceptado por la Corte Suprema para que la Nación salde una deuda con Santa Fe en concepto de retención indebida de fondos coparticipables. La diferencia es que, en aquella ocasión, fue un acuerdo entre las dos partes para abonar el retroactivo que se había generado. En este caso ni hay acuerdo entre las partes ni se utilizará para saldar un retroactivo, sino para el fluido de pagos diarios. Con todo, lo encontraron como un antecedente muy aplicable a la actual situación y con enormes ventajas:

* No tiene costo fiscal en el corto plazo y no representa un incumplimento a la ley de Presupuesto.

* Son bonos que recién comienzan a pagar capital en 2027, por lo que Rodríguez Larreta no los podrá utilizar para financiar su campaña.

* No tienen mercado de reventa, por lo que si el jefe de gobierno quisiera convertirlos en dinero tendría que negociar directamente con el Estado y recibiría un precio aproximado del 20% del valor nominal.

Sin embargo, comparado con el durísimo documento firmado por Alberto y 14 gobernadores el jueves pasado, en el que calificaron el fallo de la Corte como "político" y de "imposible cumplimiento", pudo verse como un retroceso político. Así lo interpretaban desde sectores del kirchnerismo. Por ese motivo, el Presidente aclaró antes que nada que mantenía la decisión de presentar la revocatoria "in extremis" para que la Corte revea su fallo, además de recusar a los miembros del máximo tribunal, tal como se había anunciado en ese documento.

Pero también advirtió que "las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas", por lo que disponía el pago en bonos por los próximos 90 días a la espera del fallo definitivo y, en paralelo, el envío al Congreso de un proyecto en sesiones extraordinarias para que se disponga la manera de hacer frente presupuestariamente a la erogación. Si se consigue sesionar para tratarlo será un debate para alquilar balcones en el inicio del año electoral. Los gobernadores del Frente de Todos vienen reclamando a los diputados de Juntos por el Cambio de sus provincias que manifiesten públicamente si están a favor de que se le otorguen más recursos a la CABA o si prefieren que sus distritos cuenten con más fondos federales para obras públicas.

Dada ese lectura de un nuevo repliegue político por parte del Ejecutivo, desde la Liga de Gobernadores evitaron un pronunciamiento público. "Resolvimos mantener el silencio, pero técnicamente la medida no está mal", respondía uno de los mandatarios provinciales. Este martes, Alberto coincidirá en Santiago del Estero con el gobernador anfitrión, Gerardo Zamora, el chaqueño Jorge Capitanich y el santafesino Omar Perotti en una reunión del grupo denominado "de los Bajos Submeridionales". Zamora, de manera presencial, y Capitanich, a través del zoom, estuvieron el jueves pasado entre los gobernadores más enojados con la Corte y que empujaron el documento de rechazo frontal. Ambos, además, se encuentran entre los más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por el contrario, Perotti fue el único peronista del Frente de Todos que no participó del encuentro, ni expresó opinión sobre el tema. Será interesante ver si pueden ahora plantear una postura común, dado que justamente Santa Fe fue la provincia que se utilizó como antecedente para el pago en bonos. Como marcó el Presidente en sus tuits, teniendo en cuenta este pago aceptado en un fallo anterior por la propia Corte Suprema "no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda". También citaban el antecedente durante el gobierno de Mauricio Macri de la cancelación con bonos de una deuda con Córdoba.

En la Casa Rosada aseguraban que no habían recibido ningún reproche de parte de los gobernadores y que la salida que habían ideado no iba en contra de ninguno de los puntos expresados en el comunicado del jueves. No era lo mismo que pensaban en sectores del kirchnerismo, donde criticaron que el Presidente hubiera tomado otra decisión de importancia de manera inconsulta. En coincidencia, este martes se producirá la esperada reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto en Avellaneda, donde inaugurará el polideportivo "Diego Armando Maradona". Si faltaba algún condimento para aguardar con ansiedad las palabras de la vice, el fallo de la Corte y la decisión tomada por Alberto terminaron por completar la lista.