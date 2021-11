Fuerte crítica de Alberto Fernández: "Brasil tuvo la suerte, que no hemos tenido nosotros, de contar con una Corte digna"

Lo hizo al hablar sobre la situación judicial de Lula Da Silva durante la presentación del libro de Evo Morales y los tortuosos días que le tocó vivir tras el Golpe de Estado.

El presidente Alberto Fernández lanzó una fuerte crítica a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo al hablar sobre la situación judicial de Lula Da Silva durante la presentación del libro sobre Evo Morales y, de forma velada, apuntó sobre la diferencia con el caso de Cristina Kirchner.

En la presentación del libro sobre Evo Morales y los días en los que tuvo que irse del país tras el Golpe de Estado que vivió, Alberto Fernández retomó el tema de Lula Da Silva y el Lawfare que hubo en su contra y añadió: "Brasil tuvo la suerte, que hasta aquí no hemos tenido nosotros, de contar con una Corte Suprema digna, capaz de auto revisarse y de corregir los abusos y atropellos cometidos". En la presentación estuvieron presentes, la ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el canciller Santiago Cafiero; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Asimismo, Alberto Fernández valoró la "solidaria" actitud de López Obrador, pero también del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, para lograr el salvoconducto que permitió la salida de Morales de Bolivia rumbo a su exilio en México, y más tarde en la Argentina. Fue allí que relató que, ante su pedido al entonces jefe de Estado Mauricio Macri, para que le diera asilo político al derrocado mandatario de Bolivia, éste le respondió: "No me metas en este lío".



"Le dije al Presidente de entonces que había que darle asilo (a Morales, tras el golpe de Estado en Bolivia) y me respondió 'no me metas en este lío, voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo'", expresó Fernández. Añadió que las gestiones para refugiar a Morales se agilizaron gracias a otros presidentes latinoamericanos, como Andrés Manuel López Obrador (México) y Mario Abdo (Paraguay). lo cual permitió -dijo- "preservar la vida de Evo de la peor maldad".

En ese sentido, recordó que cuando participó en Bolivia de la asunción del actual presidente, Luis Arce, le "impresionó como me agradecían haberle salvado la vida a Evo. A Evo lo salvaron ellos, cada boliviano y cada boliviana".