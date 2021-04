Alberto Fernández felicitó a El Destape Radio por la investigación de la Operación Olivos en donde se encontraron los documentos que dan cuenta que el ex presidente Mauricio Macri se reunió con periodistas, jueces y fiscales en la Quinta de Olivos durante su presidencia. Casualmente, los encuentros fueron en fechas claves en el armado de causas contra Cristina Kirchner.

En diálogo con Roberto Navarro en El Destape Radio, el Presidente destacó la importancia de haber conseguido esta información y aprovechó para desenmascarar al periodista Luis Majul y a sus operaciones mediáticas. "No es que accedieron a una información oculta o que un servicio de inteligencia los encontró mientras corrían en Palermo y les dejó un sobre con la información", afirmó Fernández haciendo referencia a la confesión de Majul sobre cómo consiguió las escuchas a Cristina Kirchner.

Recordemos que el periodista de LN+ publicó audios de la expresidenta, filtrados en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi durante 2016, y cuando quiso explicar cómo los consiguió, dio una insólita respuesta: "Lo conseguí horas antes de comenzar mi programa en Radio La Red, mientras corría por Palermo un domingo"

En contraposición, Alberto Fernández celebró la investigación de la Operación Olivos y afirmó que todo lo que se consiguió "es información pública": "Pidieron oficialmente la información, se tomaron el trabajo de ver qué pasó en cada día y los días posteriores y sacan las conclusiones que sacan".

"A mí me parece que lo que ustedes están mostrando es de un valor incalculable y que nosotros tenemos que tratarlo con mucha seriedad técnica. Estoy hablando de derecho, espero que revisen todo esto que pasó porque es realmente siniestro en términos institucionales", finalizó diciendo el mandatario.

La defensa de Alberto Fernández a Cristina

El Presidente evidenció el lawfare y aseguró que en los últimos años "hubo una práctica que sirvió para construir causas en contra de opositores de los gobiernos de turno": "Llevaron gente a la cárcel con el solo fin de borrarlos del mapa político".

Con respecto a las causas contra Cristina Kirchner, Alberto remarcó que, según éstas, "Cristina es jefa de no se cuantas asociaciones ilícitas que no tienen que ver una con la otra y siempre el argumento es el mismo: ‘como era presidenta, no puede no saber'". "Es una vergüenza", aseguró el Mandatario.

“Cristina no me necesita a mi porque Cristina es inocente y finalmente se va a probar", afirmó Alberto Fernández.

Asimismo, marcó que él es un "naif que sigue creyendo en el derecho y que la Justicia debe ser una institución digna". “Si nosotros no reaccionamos como sociedad estamos condenados a repetir lo mismo una y otra vez”, sostuvo el mandatario y añadió: “Si esta Justicia se pone al servicio de los abusadores estamos en un muy serio problema”