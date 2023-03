Críticas al peronismo y preguntas por la reelección: la tensa reunión de Alberto Fernández con inversores en Nueva York

El mandatario se juntó el lunes por la noche con empresarios en el Council of Americas. Hubo hasta un representante del JP Morgan. Preguntas incómodas y clima áspero.

“¿Por qué le va mal a la economía cada vez que gobierna el peronismo?”, fue una de las preguntas de la tensa reunión entre el presidente Alberto Fernández con empresarios e inversores en un encuentro en el Council of Americas que lidera Susan Segal. Sucedió el lunes por la noche en Nueva York.

Hubo 38 personas del lado inversor, que no quisieron que se revelen sus nombres ni tampoco eligieron ser fotografiados sobre este evento privado en la sede de ese organismo en la Gran Manzana. Se supo que hubo empresarios del sector farmacéutico, representantes del JP Morgan y hasta un integrante de la empresa Quilmes.

En esa línea, los inversores cuestionaron que en la región siempre esté tambaleando la institucionalidad y esbozaron críticas a la política pero también a la Justicia. Hubo silencios e incomodidades. Wall Street no recibió al mandatario con una bienvenida.

Además, le consultaron al Jefe de Estado argentino si piensa ir por la reelección. Alberto salió por un costado con un enganche al ratificar lo mismo que viene repitiendo los últimos días: “Hacer todo lo posible para un triunfo del Frente de Todos”. Y planteó también la idea de ordenar al espacio con las PASO. El Presidente continuó con la agenda que viene llevando adelante en todo este viaje: cambio climático, sequía y arquitectura financiera.

Fue lo más jugoso de la liviana estadía del mandatario argentino en Nueva York, donde sumó encuentros con académicos argentinos que viven allí y un Zoom con el ganador del Nobel de matemáticas.

El martes, antes de partir de Washington para la bilateral que mantendrá mañana con Joe Biden desde las 16.30 (hora Argentina) en la Casa Blanca, tuvo un encuentro con el titular de la ONU, Antonio Guterres, en la sede el organismo en NY.

El Presidente continuó con la agenda que viene llevando adelante en todo este viaje: cambio climático, sequía y arquitectura financiera. Fue un encuentro que duró apenas media hora y donde Fernández pudo sumar el tema Malvinas. Le pidió reanudar las negociaciones con el Reino Unido “lo más pronto posible” por la disputa de la soberanía.

Un rato antes, el Canciller Santiago Cafiero trató un tema de interés para Estados Unidos sobre todo pero que también está ligado a Malvinas. El ministro tuvo un encuentro virtual convocado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en lo que funciona como una previa de la bilateral de Fernández con Biden.

Del evento, denominado “A Just and Lasting Peace in Ukraine”, también participó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. La idea de EEUU fue ya poner ese tema en agenda que seguramente será tocado por ambos mandatarios el miércoles: debatir distintas iniciativas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y establecer una paz duradera en este país.

Cafiero, único canciller latinoamericano invitado por Blinken, expresó que “el mundo quiere la paz en Ucrania, una paz que sea sostenible y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Una Paz Justa y Duradera sólo será posible si se defienden los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que son la base de la convivencia pacífica que nos hemos comprometido a conseguir desde 1945 y que incluye el respeto del derecho internacional, la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la vigencia irrestricta de los derechos humanos”. Un guiño por la causa Malvinas.

El canciller citó al Papa Francisco. Dijo Cafiero: “Nos pide que ‘No olvidemos al pueblo ucraniano, que continúa sufriendo por los crímenes de la guerra’, y nos impliquemos en un alto al fuego, el final del conflicto y poder finalmente conseguir una verdadera Paz Justa y Duradera para Ucrania y para el Mundo”.