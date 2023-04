Cerruti desmintió que Alberto haya ido a una entrevista en helicóptero

La portavoz oficial, Gabriela Cerruti, desmintió que el presidente Alberto Fernández haya ido a una entrevista en helicóptero. Fue en una nota a la que asistió a la mañana. "Se trasladó en automóvil. El helicóptero de Casa Militar por protocolo debe estar en zona ante eventuales emergencias de seguridad. No se usó", afirmó la portavoz del mandatario.

Fernández fue entrevista en la casa del actor Mex Urtizberea, quien conduce desde su hogar el programa de radio El Mañana, por Nacional Rock. Es la primera nota que dio el Jefe de Estado luego de haberse bajado de aspirar por la reelección.

Hubo periodistas que publicaron el video y confirmaron que Alberto había descendido del avión en la cancha de Ferro, en Caballito, cerca de donde vive Urtizberea. Pero en ninguna imagen se lo ve bajando de la nave. Solo son videos de aterrizaje en pleno césped.

En la entrevista, Fernández apuntó contra Javier Milei, precandidato presidencial por La Libertad Avanza, a quien acusó de formar parte de "la casta" y de buscar "llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia". En cuanto a la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea candidata, prefirió no pronunciarse sobre el tema y solo apuntó que ella "lo resolverá".

En diálogo con Radio Nacional Rock, Fernández expresó: "¿Cuál es la casta? La casta son los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia". Si bien no lo nombró, la frase del primer mandatario fue una clara referencia al diputado libertario, quien en marzo de 2023 había dicho en TN que vive "de dar conferencias", las cuales cobra "entre 10 y 25 mil dólares".

El Presidente no solo confrontó con Milei, sino que dio otras definiciones a tres días de anunciar que no buscará la reelección en las elecciones 2023. "Estoy ocupado de solucionar los problemas que tenemos; una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer", argumentó sobre su decisión.

El anuncio que hizo el viernes cambió el panorama de cara a las PASO, para las que aún hay más dudas que certezas en el Frente de Todos. Si bien en su momento Cristina Fernández de Kirchner había dicho que no sería candidata, Alberto Fernández no cerró la puerta a que eso suceda: "Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina; no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que lo haga. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse".

Luego de la entrevista fue a la Casa Rosada, donde recibió este lunes en Casa Rosada al titular del Banco Central, Miguel Pesce, para mantener una reunión por la fuerte suba de los dólares paralelos. Tanto el blue como los tipos de cambio financieros presentaron subas exponenciales en las últimas jornadas y la presión devaluatoria aumenta.

Desde Presidencia y el BCRA desmintieron rumores sobre su salida del cargo. "Miguel está trabajando, fue convocado a una reunión con el Presidente", afirmaron fuentes a El Destape. "Pasó cinco minutos a contarle la jornada de hoy. Lo que hace habitualmente por teléfono pero en persona", explicaron a este portal. Sin embargo, Pesce estuvo casi dos horas en la Rosada. Luego, se reunió con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

La semana pasada, Pesce ya había sido convocado por Fernández, esa vez a la Quinta de Olivos, ya que también se produjo una trepada del dólar blue, problema que se suma a la escasez de reservas.

Luego, Fernández mantuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, Vuong Dinh Hue, con quien reafirmó el interés mutuo de ampliar la relación comercial bilateral y el flujo de inversiones.

Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, el mandatario argentino y el titular de la Asamblea Nacional vietnamita destacaron la oportunidad que existe para avanzar en la asociación estratégica en el sector agroindustrial, así como para profundizar la cooperación en diversas áreas de interés mutuo como el comercio, inversiones, asuntos espaciales y ciencia y tecnología.

Vietnam es actualmente el sexto socio comercial de la Argentina y el flujo bilateral ha registrado en los últimos 10 años un crecimiento ininterrumpido y sostenible. En este marco, Alberto Fernández y Vuong Dinh Hue resaltaron el “amplio potencial” para seguir creciendo a nivel comercial y delinearon un esquema de trabajo para avanzar en la diversificación y ampliación de la canasta de productos.