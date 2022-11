Alberto Fernández respaldó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El presidente publicó un mensaje para alertar que la política no se puede meter en los tribunales.

El presidente Alberto Fernández salió a respaldar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por sus últimas palabras en el juicio por la obra pública. El jefe de Estado alertó que la política no puede meterse en los tribunales, porque la Justicia escapa por la ventana.

"Comparto los argumentos de la vicepresidenta @CFKArgentina sobre la llamada Causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana", escribió Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti también salió en defensa de Cristina Kirchner. "Compartimos los argumentos de la vicepresidenta @CFKArgentina. La justicia transformada en una herramienta de persecución política hiere y degrada a la democracia", escribió.

Las palabras de Cristina: "Este tribunal es un pelotón de fusilamiento"

Cristina Kirchner cuestionó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 al que definió como "pelotón de fusilamiento" y cruzó a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani a quien acusó de "mentira, agravar y actuar en contra del derecho". La funcionaria dio sus últimas palabras a través de la plataforma Zoom en el juicio por la causa Obra Pública.

"Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició a través de la increíble diatriba, porque no se puede decir que fue una acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar agravar y actuar no conforme a derecho cual editorial de Clarín y la Nación. Deberían ser los periodistas estrellas de estos medios", afirmó Cristina Kirchner desde su despacho en el Senado.

"Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron y mintieron", acusó a Mola y Luciani. Luego cuestionó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

"Como dije antes, la sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada como lo pasó con la fiscalía. porque fueron tres años en los que no pudieron probar nada. No solamente descubrimos que eran falsos sino que incluso no habían ocurrido", señaló. "Esta causa va a ser estudiada para ver cómo funcionaba los juzgados que se volvieron partidos políticos", adelantó.