Alberto Fernández entregó becas: "Hay que poner la Argentina en la cabeza del mundo"

El presidente encabezó un acto en la Universidad Jauretche donde apuntó contra la oposición.

El presidente Alberto Fernández encabezó en la sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en el partido bonaerense de Florencio Varela, la presentación de la segunda etapa del sistema de becas estratégicas Manuel Belgrano, para estudiantes de universidades nacionales y provinciales, se informó oficialmente.

En el acto apuntó contra la ex gobernadora y actual precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. "Hay que tener cara para decir que los pobres no llegan a la universidad pública. Yo tengo una tranquilidad, se mudo de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, pero con la Universidad de Buenos Aires no va a poder", afirmó

Alberto Fernández recordó un encuentro que tuvo con Arturo Jauretche cuando tenía 14 años y rememoró una frase que le dijo el pensador: "´¿sabe lo que pasa con esto, mi hijo? a la Argentina y a los argentinos los han convencido de que vivimos en un país del diablo, que no tiene futuro, que no sirve para nada...lo que hace falta pibe es poner a una Argentina en la cabeza del mundo en la cabeza de cada argentino".

"Somos un país maravilloso y nos quieren hacer creer que somos un pueblo claudicante, sin fuerzas, sin ganas", señaló.



Estuvieron presentes en el acto, el gobernador Axel Kicillof; el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; el intendente local Andrés Watson; y el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva.



El programa cuenta con una inversión de más de 3.700 millones de pesos por parte del Gobierno nacional, y tiene el objetivo es promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en áreas clave para el desarrollo económico y la igualdad social.



Los fondos se destinarán al pago de un monto equivalente a la remuneración de dos ayudantías de segunda simple, ajustables anualmente, para estudiantes de los sectores vinculados a Petróleo, Gas, Minería, Computación e Informática, Ambiente, Logística y Transporte, Alimentos y Energía.



Esta segunda etapa del programa multiplicó la cantidad inicial de becas que se había lanzado durante la primera fase del sistema, en febrero de este año, y que estaba compuesta por 12 mil aplicaciones estudiantiles.



Ahora, el número llega a las 24 mil becas, para estudiantes de hasta 30 años, en el caso de ingresantes a nuevas carreras, y hasta 35 para avanzados en sus estudios, y cuyos ingresos en el grupo familiar sean inferiores a tres salarios mínimo, vital y móvil.