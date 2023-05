Alberto Fernández cruzó a Milei: "Qué le va a importar que tengan una casa"

El presidente cuestionó al libertario durante la entrega de viviendas en el Conurbano bonaerense. Remarcó que la prioridad de su gobierno es que "todos tengan una vivienda digna".

El presidente Alberto Fernández entregó nuevas viviendas en Escobar del Programa Nacional Casa Propia y cruzó al dirigente libertario Javier Milei que cuestionó las políticas del Estado y hasta planteó privatizar las calles. El mandatario remarcó la importancia del rol de Estado y sostuvo que su prioridad es que "todos tengan una vivienda digna".

"Muchas voces dicen que es mejor que el Estado no se meta, hasta he escuchado decir que hay que privatizar las calles ¿Qué le va a importar a esa persona que tengan una casa?, piénselo y ayudennos", lanzó el presidente Alberto Fernández al encabezar hoy la entrega de 57 viviendas en el barrio Philips de la localidad bonaerense de Escobar. El mandatario hizo referencia a los dichos de Milei que planteó "instrumentar un sistema de lectura, donde las calles pueden ser privadas y cada uno se encarga de su calle y eso le genera ingresos".

En este marco, Alberto destacó el rol del Estado y reivindicó el Ministerio de Habitat que creó su gobierno. "Dije que iba a tener un ministerio de la vivienda y la verdad que creo que hice lo correcto. (Los ministros) hicieron el trabajo enorme que era llevar viviendas a la gente porque los que están aca saben que no tuvieron que tener ninguna influencia. Nuestra prioridad es que todos tengan una vivienda digna", enfatizó.

El mandatario dijo que el objetivo es entregar antes que termine su mandato la casa número 140 mil y recordó que en el gobierno de Mauricio Macri solo se entregó una décima parte a través de créditos que se convirtieron en "un dolor de cabeza".

"En el gobierno anterior no era una prioridad (la casa propia) porque se entregaron 14 mil viviendas, una décima parte y fue con créditos UVA que se convirtió en un dolor de cabeza", planteó y destacó que ahora el sistema de financiamiento es con cuotas que se incrementan de acuerdo al salario ni por el dólar ni por la inflación. "Nosotros estamos invirtiendo en las familias sin que se convierta en un dolor de cabeza", agregó.

Por último, Alberto Fernández ratificó que decidió terminar su mandato el próximo 10 de diciembre y no ir por la reelección _porque hay muchos problemas en la Argentina para hacer una campaña" y "tengo que estar avocado a resolverlos".

"Yo no me bajé de ningún lado yo solo tengo una responsabilidad política de que la Argentina pueda desarrollarse. No me conformo, tengo que seguir trabajando y para ser eso no puedo ser candidato sino presidente. No hay mayor honor que trabajar para ustedes", completó.