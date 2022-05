A un día del acto de Cristina, en Casa Rosada bajan la tensión de la interna

Hay alta expectativa por el discurso que dará este viernes la vicepresidenta en Chaco donde recibirá el Doctorado Honoris Causa de Universidad Nacional del Chaco Austral. "Nos dejan gobernar, nadie pone trabas", destacan desde el albertismo. El Presidente el lunes viaja a Europa.

Desde la Casa Rosada intentan bajar la tensión de la interna del Frente de Todos. Sucede un día antes del discurso que dará la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco. Este viernes recibirá el Doctorado Honoris Causa de Universidad Nacional del Chaco Austral y hay alta expectativa por sus palabras.

"Nos dejan gobernar, nadie pone trabas en los hechos, ni en el Gobierno ni en el Congreso. Hay mucho palabrerío pero nada más", destacaron hoy en off a El Destape desde el riñón de Alberto Fernández.

Creen desde el albertismo que las palabras de Andrés Larroque "son más un enojo con Luis D'Elía" que contra el Gobierno Nacional. El dirigente social hace semanas lanza munición pesada en redes sociales contra el funcionario de la provincia de Buenos Aires y contra la agrupación La Cámpora.

Además, una importante funcionaria del equipo del mandatario intentó interpretar el mensaje de CFK del lunes, que escribió en un tuit: "Se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión". Para ella, "no hubo mala fe sino que trató de leer un hecho del período de Néstor y estamos leyendo todo en clave de interna".

El lunes fue un día intenso en la interna: primero Larroque con "el gobierno es nuestro", después la senadora Juliana Di Tullio contra Martín Guzmán, CFK con su frase y, para finalizar, los cuestionamientos de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti contra el Presidente por perjudicar a su provincia. Todo públicamente. Ayer fue el turno de la respuesta, que llegó con exabruptos de Aníbal Fernández y también con palabras del propio Jefe de Estado.

Desde el entorno de Alberto interpretan hoy que en los hechos "no hay parálisis". "La interna no perjudica la actividad gubernamental en nada por el momento, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo", expresan el la Casa de Gobierno.

Falta la palabra de Cristina Kirchner. Llegará este viernes en Chaco. Estará presente el gobernador, Jorge Milton Capitanich, según confirmaron desde esa provincia a El Destape. Será desde las 17 en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y la ponencia doctoral de la vicepresidenta será “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”. Nadie quiere adelantar para dónde irán sus palabras. El gran interrogante es si bajará la tensión o lanzará un crítico discurso contra el rumbo económico que impulsan Alberto Fernández y Martín Guzmán.

La última aparición de Cristina Kirchner fue para la apertura de sesiones de EuroLat que sirvió como excusa para escuchar un discurso potente contra la desigualdad. La presidenta del Senado dio un discurso al inaugurar la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe. Allí, se rodeó del círculo que más leal le fue y es desde que dejó el poder en diciembre de 2015. Fue como un revival de Unidad Ciudadana, génesis del Frente de Todos de 2019, que ahora tiene su segunda versión en el Senado con la creación del interbloque.

CFK afirmó ese día que el verdadero poder es tomar decisiones que son respaldadas por el pueblo y cuestionó que los gobiernos no tomen políticas de Estado que combatan la desigualdad. En referencia a la invasión de Rusia en Ucrania, la funcionaria apuntó contra las grandes potencias que sancionan solo cuando les conviene y no hicieron lo mismo con las Islas Malvinas. "Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar siendo respetada por el conjunto de la sociedad. Que te pongan la banda y que te den el bastón es un poquito de poder. Créanme que lo digo por experiencia, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero bueno, dejémoslo ahí", sostuvo ante el aplauso del público.

Habla CFK y Alberto se va a Europa

Tras el discurso de Cristina Kirchner del viernes, Alberto Fernández emprenderá el lunes una gira presidencial por Europa. Según pudo saber El Destape, se confirmó que el mandatario viajará a España y Alemania. Y se puede sumar Francia. En ese sentido, Fernández se había comprometido con su par galo a una visita que se realizaría luego de las elecciones que se desarrollaron en abril en el país europeo y es por ello que se especula con una posible escala del viaje en París.

El viaje será desde el próximo lunes hasta el jueves y la intención de Fernández es juntarse con jefes de Estado, tener entrevistas tanto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los mandatarios con los que cultiva mejor relación; también con el de España, Pedro Sánchez y con el canciller alemán, Olaf Scholz. También se reunirá con empresarios de los países europeos para seguir consolidando lazos.

"Será un viaje para continuar con la inserción de la Argentina en el mundo, donde mantendrá conversaciones sobre la situación internacional, conseguir inversiones y seguir con la agenda de crecimiento", dijo Cerruti en la rueda de prensa que realizó esta mañana en Casa de Gobierno. En las próximas horas, los detalles de la gira presidencial se anunciarán oficialmente.