Todos cruzó fuerte al macrismo por la presencia de policías porteños en la red de espionaje ilegal

Ya hay al menos 11 policías porteños indicados como partícipes del espionaje ilegal que realizó el gobierno de Mauricio Macri a través de la Agencia Federal de Inteligencia que conducía su amigo, Gustavo Arribas.

El bloque de legisladores y legisladoras del Frente de Todos de la Legislatura porteña lo denunció este viernes en conferencia de prensa. El FdT había logrado juntar las veinte firmas necesarias para convocar a una Sesión especial para este viernes con el objetivo de citar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Felipe Miguel, para que brinde explicaciones sobre los motivos específicos de la reubicación en 2019 de cinco efectivos dependientes de la Policía de la Ciudad en los servicios de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Sin embargo, la sesión no se pudo llevar a cabo porque el bloque macrista de Vamos Juntos no dio quórum. Así, el oficialismo en la Ciudad no dio explicaciones por la actuación de las fuerzas porteñas en el espionaje ilegal.

La legisladora Victoria Montenegro cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta. "Decidió ser querellante en la causa judicial, pero el oficialismo no se presenta en el ámbito institucional donde tiene los legisladores necesarios para que podamos avanzar en una investigación seria sobre por qué policías de la ciudad revistaban en la AFI”, afirmó.

“Se trata de un hecho de máxima gravedad institucional y por eso debía venir a explicar la participación de esos agentes, quiénes fueron los responsables de la participación de esos agentes al ámbito de la AFI, qué funciones llevaron adelante porque el jefe de Ministros había dicho que habían prestado servicios por una orden judicial. Pero ahora sabemos que eso es falso. Lamentablemente no pudimos sesionar, teníamos muchas preguntas para el Jefe de Ministros con respecto a la participación de los Policías de la Ciudad en la AFI”, agregó la legisladora.

“De acuerdo a la Ley, Felipe Miguel tenía que estar acá presente el 1° de junio y no vino. Tiene que explicarnos por qué la ciudad de Buenos Aires le prestó policías a la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. El año pasado Victoria Montenegro se lo preguntó en el recinto y él mintió. Dijo que era por orden judicial y que hacían tareas de custodia, pero hoy sabemos que desempeñaban tareas de espionajes ilegal”, sostuvo el legislador Juan Manuel Valdés.

Y agregó: “Los policías de la Ciudad entraban y salían de Casa de Gobierno, de la oficina del propio Macri, con informes de inteligencia sobre dirigentes de nuestro espacio y del espacio de Cambiemos, como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y hasta la hermana del propio Macri. Es un escándalo de una gravedad institucional enorme. No es la primera vez que se usa a la Ciudad para realizar tareas espionaje: se utilizó para realizar las escuchas ilegales al Fino Palacios, causa que lo llevó a Macri a asumir la presidencia de la Nación procesado”.