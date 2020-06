Espionaje ilegal: dos figuras clave faltaron al Congreso

Dos de los personajes clave del entramado de espionaje ilegal no fueron hoy a la citación de la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Uno es Alan Ruiz, que era el director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al cuál varios de los espías que ya pasaron por el Congreso señalaron como el jefe de la banda que se nucleaba en el grupo de Whatsapp “SuperMarioBros”. La otra es Susana Martinengo, que recibió a los espías en la Casa Rosada donde estaba a cargo de la recepción de documentación. La comisión citará a otros 4 espías de la AFI macrista para el lunes y martes.

Según indicaron miembros de la Bicameral a El Destape, la justificación del espía contrato cumplido Ruiz para no asistir a la cita fue que le hicieron una operación (sic) la semana pasada. Desde la Bicameral de Inteligencia lo intimaron a que presente un certificado médico antes del viernes de la semana que viene y lo volvieron a citar. Si no comparece lo buscarán con las fuerzas de seguridad, ya que como ex integrante de la AFI tiene obligación de asistir.

El nombre de Ruiz se escuchó en las presentaciones de otros tres ex miembros de la AFI que pasaron esta semana por el Congreso, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez. En sus exposiciones, que reconstruyó Franco Mizrahi en El Destape, todos apuntaron contra él. Araque es un policía especializado en inteligencia criminal que pasó por la Policía Federal y la de la Ciudad antes de ingresar a las AFI en 2016 y su celular fue la caja de pandora del caso que investiga el juez Federico Villena en Lomas de Zamora. Araque dijo que Ruiz era el jefe del grupo dedicado a tareas de espionaje ilegal, que justificaba cada operativo con una supuesta causa judicial y que reportaba a Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI macrista. Melo, que revistó en la AFI macrista entre 2016 y 2019, coincidió en que Ruiz era el jefe de la banda y fue el cerebro detrás del espionaje a la hermana de Macri, y del cableado en las cárceles para escuchar y mirar a los presos políticos. Saez directamente afirmó que con la llegada de Ruiz a la AFI comenzaron las operaciones de espionaje ilegal y aseguró que espiaban a CFK, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo (que integra la comisión y estaba presente en la audiencia), Nicolás Massot, Diego Santilli y Emilio Monzó, entre otros.

El faltazo de Martinengo, ex coordinadora de la oficina de Documentación Presidencial, es diferente al de Ruiz ya que no le caben las mismas obligaciones que a los espías tanto activos como con contrato cumplido. Martinengo también fue mencionada en el Congreso por Araque y Melo. Tal como informó El Destape, Araque ratificó que fue a la Casa de Gobierno a ver a Martinengo, que le llevaban informes y hasta salían a comer, todo lo cuál figura en los registros de la Casa Rosada tal como se desprende de una presentación que realizó el abogado Carlos Beraldi en el juzgado de Lomas de Zamora. En el caso de Melo, dijo que estuvo en dos ocasiones en la Casa Rosada y que se reunió con Martinengo pero que fue para acompañar a Araque y Jorge Sáez, otro espía. Sáez también relató que visitó a Martinengo y la vinculó al dirigente del PRO bonaerense Alex Campbell, cercano a Vidal.

La Bicameral de Inteligencia citará entre lunes y martes de la semana que viene a otros cuatro espías de la AFI macrista. Uno de ellos es Emiliano Matta, que figura con chats con Araque vinculados a operaciones de inteligencia ilegales. Las citas son de a dos por día ya que, hasta ahora, cada reunión con los involucrados en esta oscura trama duró varias horas.