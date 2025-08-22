Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas reprogramó decenas de vuelos

Aerolíneas Argentinas informó que su programación para este viernes 22 de agosto va a verse alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA.

En total, más de 8.000 pasajeros se verán afectados por 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales en la primera franja de la medida a desarrollarse entre las 13 y las 16 hs de hoy, precisó Aerolíneas.

“Al momento, se continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22 hs, que dejará más vuelos afectados”, indicaron desde la compañía en un comunicado difundido esta mañana.

Además, señalaron que la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante toda la jornada. Por este motivo, solicitan a los pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos.

“Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”, apuntaron. Recomendaron utilizar los canales de autogestión en las apps de Aerolíneas Argentinas o la web aerolineas.com.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluye el comunicado de la línea de bandera.

Por su parte, LATAM también informó que, debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y domingo 24 de agosto. Y agregó que busca "alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta".

El paro de los controladores aéreos

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, el gremio de controladores aéreos Atepsa (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) confirmó, el martes pasado, un cronograma de medidas de fuerza que comenzaron este viernes 22 de agosto y se extenderá hasta fin de mes. Los paros escalonados surgen ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego de múltiples audiencias sin avances.

Desde la empresa estatal reconocieron que el conflicto viene de larga data y remarcaron que se hicieron “propuestas concretas”, pero que no hubo acuerdo hasta el momento. La entidad gremial anunció un cronograma de medidas de fuerza que pretenden extenderse durante 5 jornadas, en distintas franjas horarias de 3 horas, las cuales llegan a alcanzar hasta 6 horas diarias.

Cómo será el plan de acción del sindicato

El esquema de medidas de fuerza prevé cinco jornadas de paro parcial los días:

Viernes 22 de agosto

Domingo 24 de agosto

Martes 26 de agosto

Jueves 28 de agosto

Sábado 30 de agosto

Cada día, las restricciones se aplicarán en dos franjas horarias críticas: