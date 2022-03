La Policía desalojó la violenta manifestación frente del Congreso

Efectivos de la Ciudad avanzaron con escudos, un camión hidrante y varias motos para correr a los manifestantes desde Entre Ríos hacia la avenida 9 de julio.

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires despejaron esta tarde las inmediaciones del Congreso de la Nación, la zona en la que se vivieron horas antes momentos de tensión cuando los manifestantes que estaban convocados para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional arrojaron piedras, quemaron neumáticos y protagonizaron disturbios. La Policía avanzó con escudos, un camión hidrante y varias motos por la calle Hipólito Yrigoyen para correr a los manifestantes desde Entre Ríos hacia la avenida 9 de julio. Esos grupos continuaban quemando contenedores de basura en la zona, donde se registraron corridas y se escucharon detonaciones.

Los incidentes ocurrieron minutos después de que comenzara la sesión especial en la Cámara de Diputados por el entendimiento con el Fondo. Horas antes, organizaciones sociales, gremiales y políticas que integran el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Polo Obrero y otros espacios se concentraron en el marco de una jornada de protesta.

Los incidentes estallaron a metros de las esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen y algunos de los presentes hicieron estallar vidrios de los ventanales del edificio del Congreso. Durante varios minutos, una porción minoritaria de los manifestantes se manifestó violentamente sin que mediara actuación de la policía, que más tarde llegó para tratar de controlar la situación. Pasadas las 15 horas, efectivos de la Policía de Ciudad avanzaron sobre los manifestantes más violentos y empezaron a tirar balas de goma.

Desde las 8, manifestantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y del Partido del Trabajadores Socialistas (PTS), el Nuevo MAS y de otras agrupaciones se concentraban sobre la avenida Entre Ríos, a metros del Palacio Legislativo, en el centro porteño.

Polo Obrero: "Venimos a manifestar es contra la violencia que el Fondo Monetario Internacional"

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, negó que su espacio haya participado de los disturbios y aseguró que fue un grupo pequeño y que desconocía su procedencia.

"Nosotros vinimos a manifestarnos, miles y miles de personas contra un acuerdo humillante, colonial, y que significa una enorme violencia contra el pueblo argentino", señaló en declaraciones a la prensa. Sobre los incidentes frente al Parlamento, Belliboni señaló: "Aquí hubo un grupo, no sabemos quién los mandó, un grupo muy pequeño que terminó tirando piedras al Congreso. Tal vez los mandó el Gobierno, tal vez los servicios, acá no es la primera vez que va a ocurrir".

"Aquí lo que venimos a manifestar es contra la violencia que el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno y la oposición van a llevar adelante contra el la población. Hay 40 por ciento de pobres en la Argentina, 5 millones de indigentes, no un grupito que no sabemos que orientación tiene, qué quiere, pero que claramente no tenía que ver con la inmensa mayoría de la movilización que se opone a un acuerdo con el Fondo, que va a traer más miseria, más indigencia y más falta de trabajo", agregó Belliboni.

FOL: "Nos retiramos al momento de los hechos"

En esa misma línea, desde el Frente de Organizaciones en Lucha emitieron una declaración en la que desmintieron "categóricamente" la falsa información publicada por medios de comunicación que acusaron al movimiento de ser el grupo que estuvo detrás de los incidentes de esta tarde.

"Nosotras, nosotros, nos retiramos al momento de los hechos, ya que apostamos a una movilización pacífica y masiva de trabajadores y trabajadoras, en defensa de nuestros derechos. Tal como estaban transmitiendo al momento los móviles televisivos, no fuimos partícipes de ningún hecho, más que de convocarnos junto con miles y miles de personas que rechazan el acuerdo con el FMI", destacaron.

En ese sentido, apuntaron directamente contra el diario Clarín, a quien le exigió que "modifique esta información que es totalmente falsa". "Apelamos al derecho a réplica, como también exigimos la verificación de la información antes de ser publicada, tal como pauta el estatuto del periodista", remarcaron.