Macri, tras el acuerdo con el FMI: "El Fondo no es gente mala, sino los demás países"

El expresidente habló de la economía actual en Argentina, volvió a apuntar contra el Gobierno y se refirió al 2023. "Tenemos que tener muy claro el para qué queremos volver", sostuvo.

El expresidente y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, se refirió a la situación económica actual de la Argentina y al acuerdo aprobado por el Congreso de la Nación para renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares tomada durante sus cuatro años de su gestión. "Ahora empezamos a entender, después de todas las mentiras que nos dijeron, que el Fondo Monetario no son la gente mala sino los demás países", opinó.

Con respecto a la aprobación del acuerdo, que contó con el apoyo de Juntos por el Cambio, manifestó: "No apoyamos el plan que han fimado en la carta intención con el Fondo porque era una mala propuesta que no resuelve ninguna de los problemas de fondo, genera más inflación y también más pobreza. Pero sí tuvimos la responsabilidad de evitar el default, que es un daño mayor poniéndonos en el lugar del incumplidor, que nos vuelve a alejar del mundo y sin el mundo no tenemos futuro". Y celebró: "Todo esto ha sido muy positivo en un momento de mucho dolor y angustia en la gente".

Al mismo tiempo, en diálogo con TN, Macri dijo que "el 80% de la sociedad dijo no querer estar en el lugar de los incumplidores y ser parte del mundo" y subrayó: "Ese mundo que con el crédito del Fondo, ahora empezamos a entender, después de todas las mentiras que nos dijeron, que el FMI no son la gente mala sino los demás países". Con respecto al resto de los países, señaló que "han dicho que quieren el trabajo de los argentinos, que seamos parte de llevar al mundo adelante y por eso nos apoyaron con ese crédito" pero que "ahora nos piden que hagamos la tarea, que nos arremanguemos, que no sigamos creyendo en cosas fantasiosas".

En relación al acuerdo, lo calificó como un "colapso o derrota cultural para el populismo kirchnerista" por tener que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. "Es aceptar que no se puede gastar lo que uno no tiene, que no se pueden emitir billetes. Ni siquiera creo que Cristina (Kirchner) y el núcleo duro quisiese no firmar. Ellos querían imponerle condiciones que no iban a pasar. El acuerdo es una bomba de pesos para el 2023, va a ser muy difícil de manejar", analizó.

Tras destacar que "los argentinos ven que no es un camino fácil", Macri destacó sus conversaciones con los y las representantes de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del 2023. "Les digo que seamos responsables. El mundo es complejo, la Argentina es un país complejo que hace décadas arrastra problemas. Tenemos que tener muy claro el para qué queremos volver. Este es el eje que más me preocupa como aporte para los argentinos que creyeron en mí durante tantos años", sostuvo.

Volviendo a su gestión y analizando el futuro, el líder de JxC dejó en claro que hay que volver a generar trabajo ya que no se contará con el crédito del 2015 y repitió: "Apostaron a que íbamos a ir en un camino, en una trayectoria permanente, en el rumbo correcto y lamentablemente en el 2019 volvimos para atrás". Y añadió: "Ahora el mundo va a decir 'hagan la tarea primero y después nosotros llegamos con inversiones reales, pero no con financiarles devuelta un déficit que les dejó el gobierno anterior'. Entonces vamos a tener que terminar con el déficit, no gradualmente. Agarrar y tachar todo lo que sea necesario. Ingresan $100, se gastan $100 y se acabó. Recaudar los impuestos que corresponden y administrarlo como corresponde, no gastás más de lo que ganás".

Luego de sostener que la inflación del 2023 debe ser combatida "con corrección fiscal desde el día cero" -algo que, según él, no lograron por falta de apoyo político o de decisión-, Macri sentenció: "Todas las mentiras se están cayendo, viene una etapa de sensatez. Todos nos tenemos que arremangar, no va a ser fácil. No hay que prometerle nada fácil a la gente. Volviendo al fútbol, lo más lindo no era salir campeón sino ganar cada domingo. Todos los días estar un poco mejor, ver que aumenta la confianza, que no estamos embarrados en la mentira porque lo peor que tiene el populismo es la destrucción del valor de la palabra".