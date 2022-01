La oposición salió en Twitter a criticar el acuerdo con el FMI

Jorge Macri, Laura Alonso y José Luis Espert fueron los primeros en salir a cuestionar el entendimiento con el FMI que anunció el gobierno.

Minutos después del mensaje del presidente Alberto Fernández sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde la oposición salieron a criticar el entendimiento con el organismo internacional. Sectores del macrismo y de la derecha liberal que llegó a la Cámara de Diputados utilizaron las redes sociales para cuestionar el acuerdo por la deuda que tomó Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos.

"Todo sarasa, todo relato", fue el mensaje crispado de nervios de la ultra macrista ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien además le reclamó al FMI que muestre los detalles del acuerdo.

Por su parte, el actual diputado de Libertad Avanza, José Luis Espert, calificó como "un cuento de hadas" el acuerdo con el FMI anunciado por Alberto Fernández. El economista liberal también eligió Twitter para disparar sus críticas.

También el actual ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, salió a cuestionar el discurso del presidente y el acuerdo con el FMI. "Alberto Fernández debe llegar a un acuerdo con la sociedad argentina para que todos sientan que hay porvenir, seguridad física y jurídica, y que el esfuerzo vale la pena. Debe generar confianza para que nadie se quiera ir y muchos quieran volver. Eso no se logra en cadena nacional", dijo el primo del ex presidente Mauricio Macri.

El acuerdo con el FMI anunciado por Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández informó que el gobierno nacional arribó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri. En su discurso grabado desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado destacó que lograron llegar a un entendimiento sin que se limite el gasto, ni tampoco tengan la necesidad de imponer ajustes a la jubilaciones o la inversión.

"Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer", afirmó Alberto Fernández.

El presidente luego destacó que el acuerdo no impone una reforma laboral, ni tampoco recortes en la política de jubilaciones. "Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología", indicó.