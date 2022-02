La izquierda marcha en contra del acuerdo con el FMI

Distintas organizaciones sociales se movilizarán a Plaza de Mayo para repudiar el acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional para pagar la deuda.

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) junto a más de 100 organizaciones sociales y gremiales marcharán hoy a Plaza de Mayo para repudiar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según consignaron voceros del Frente de Izquierda, la movilización se desarrollará a partir de las 18 desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Las consignas son "Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo", "No al pago de la deuda externa", "Las estafas no se pagan" y "No a la impunidad de los responsables y la entrega de la soberanía".

La diputada del FIT Unidad, Myriam Bregman, afirmó que la marcha será "contundente" y cuestionará que, con el actual acuerdo, "se está convalidando la estafa macrista", en referencia al préstamo que esa gestión contrajo en 2018 por 44.000 millones de dólares.

"Lo que propone el gobierno no es una salida. Esto ya se intentó y terminó con un pueblo pagando el ajuste", aseguró Bregman en diálogo con Radio Delta y afirmó que "las condiciones implican un aumento de tarifas y como consecuencia, el incremento en el valor de los combustibles".

El acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández informó que el gobierno nacional arribó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri. En su discurso grabado desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado destacó que lograron llegar a un entendimiento sin que se limite el gasto, ni tampoco tengan la necesidad de imponer ajustes a la jubilaciones o la inversión.

Argentina negoció un financiamiento equivalente al programa stand by firmado por la gestión de Mauricio Macri, todo lo que resta pagar de aquí en más y las amortizaciones de capital realizadas en septiembre y diciembre del 2021, que se abonaron con los Derechos Especiales de Giro. Cada tres meses habrá revisiones y desembolsos para efectuar los pagos acordados, mientras que el remanente será utilizado para acumular reservas.

"Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo no era posible, y tampoco lo será", argumentó Fernández